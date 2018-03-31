İzmir'de mobil ekiple kırsal mahalleleri dolaşan bilişim teknolojileri öğretmenleri, bölgede yaşayan çocuklara robotik kodlamayı öğretiyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, çocuklara yeni bir ufuk açmak, onlara yaratıcılıklarını kullanmaları için imkan sağlamak amacıyla çalışma başlattı. Uygulama kapsamında kendilerine tahsis edilen minibüsle kırsal bölgelerdeki okulları dolaşan bilişim teknolojileri öğretmenleri, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine hayallerindeki basit robotları yapmayı öğretmeye başladı.

Minibüsle yola çıkan 3 öğretmen, ilk eğitime de Kemalpaşa ilçesine bağlı, köy statüsündeyken 2012 yılında çıkan Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile mahalle statüsüne dönüştürülen Damlacık'ta başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknoloji çağında kodlamanın önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

Türkiye'nin her alanda dünyayla yarışır hale geldiğini vurgulayan Yahşi, bu kapsamda tüm öğrencilere kodlama eğitimini ulaştırmak istediklerini vurguladı.

Kent merkezi ile 15 ilçede robotik kodlama merkezleri açtıklarını ve 49 öğretmeni bu işin uzmanı olarak yetiştirdiklerini belirten Yahşi, şöyle konuştu:

"Önceden gezici kütüphanelerin gittiği köy okullarına ve dezavantajlı bölgelere yönelik güzel bir fikir gelişti. Bugün endüstri 4.0'ın konuşulduğu, 5.0'a doğru gidildiği dönemde öğrencilerimizin robotik kodlamayla ilgili dezavantajlı bölgeler bile olsa eksik kalmamaları adına gezici bir robotik kodlama uygulaması başlattık. Tüm köy okullarına ulaşmak için canhıraş çalışıyoruz. Hem bir bilinç uyandırma hem de dezavantajlı bölgeler açısından daha eşit, herkese eğitim anlamında iyi bir proje olarak yola çıktık. Karşılığını göreceğimize inanıyoruz. Kıyıda köşede kalan, imkan sıkıntısı yaşayanlara biz bu 49 öğretmenimiz ve gezici mobil ekibimizle ulaşmaya gayret ediyoruz."

Hayallerindeki robotlar çiftçilikle ilgili

Damlacık Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Rahime Kuzu ise eğitimle robotlara istedikleri şeyi yaptırmayı öğrendiklerini anlattı.

Daha önce adını duyduğu kodlama hakkında bilgiler edindiği için mutlu olduğunu dile getiren Kuzu, "Bu eğitimle kodlamanın detaylarını öğrendim. Robotlarımızla hayal gücümüzle neler yapabileceğimizi öğrendik. Teknolojiyle her şeyi yapabiliriz." diye konuştu.

Babasının çiftçilikle uğraştığını anlatan Kuzu, "Ailemin geçimini sağladığı tarımla ilgili şeyler yapmak istiyorum, mesela insansız hava aracı olan drone ile tohum ekmek... Onların yükünü azaltmak için. Böylece işleri daha kolay olacak. Bunu yapabilmek için robotik kodlama konusunda daha fazla eğitim almak istiyorum. İleride yazılım mühendisi olmayı düşünürüm, çünkü çok eğlenceli." ifadelerini kullandı.

Kamil Yılmaz da bağlarına giren yabani hayvanların üzümlere zarar verdiğini, bu nedenle bu sorunun çözümü için bir robot tasarladığını ifade etti.

Sensör kullandığı projesinde bağa bir canlı girdiğinde sesli ve ışıklı uyarı verecek bir robot tasarladığını belirten Yılmaz, daha önce sadece internet kafede kullandığı bilgisayarla neler yapabileceğini öğrendiği için mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA