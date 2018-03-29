Nörolog Dr. Mehmet Yavuz, "Akıllı telefonların beyin fonksiyonlarını olumsuz etkilediği ve beyni tembelleştirdiği bir gerçek. Bir adresi bulamadığımızda hemen navigasyona kendimizi ona emanet ediyoruz. Böylelikle beynimizi yön ve adres bulma egzersizinden mahrum ediyoruz" dedi. Cep telefonları ile beyin tümörleri arasında somut bir bağlantı kurulamamış olsa da, en azından glioma veya menengioma gibi beyin tümörlerinin gelişme ihtimalini arttırdığı biliniyor. ABD'de cep telefonlarıyla konuşan borsacılarda beyin tümörleri normale göre çok daha fazla görüldüğü bildirilmektedir. Hatta cep telefonlarının sigara kadar zararlı olduğunu ifade eden bilim adamları bile vardır.

Beyin kanseri oluşumunu 5 kat arttırıyor!

Washington Üniversitesi biyomühendislerinden Henry Lai, cep telefonu sinyallerinin, DNA sarmalındaki fizyolojik yapıyı bozduğunu ve kopmalara neden olduğunu ifade etmektedir. Uluslararası Kanser Araştırmaları Enstitüsünün 2008'de yayınladığı raporda; 10 yıl ya da daha üzeri cep telefonu kullanan kişilerde yüzde 40 daha fazla beyin tümörü tespit edildiği bildirilmektedir. 2009 da İsveç'te yapılan başka bir araştırma da ise beyin kanser oluşumunu 5 kat arttırdığı iddia edilmektedir.

Nasıl önlem alınır?

Cep telefonları kulağa götürülerek değil kulaklıkla, eğer bu mümkün olmazsa hoparlör açılarak uzaktan görüşme yapılmalıdır.

Özellikle ilk arama yaparken yoğun radyasyon yaymaktadır. Birini aradığınızda iletişim sağlanmadan kulağınıza götürmeyiniz.

Cep telefonlarını belinizde ya da cebinizde değil, çantanızda taşıyınız.

Cep telefonlarını ve diğer elektronik cihazları, yatak odanızda bulundurmayınız.

Görüşmeleriniz günde yarım saati aşmamalı.

Sinema, tiyatro veya konferans gibi topluluklarda tamamen kapatın. Çünkü mekandaki çok sayıda cep telefonu sinyal alışverişi nedeniyle risk oluşturur.

Kulaklık kullanamıyorsanız cep telefonunu sürekli aynı kulakta tutmayın. Görüşme yaparken sürekli bir kulağınızdan öbürüne değiştirin.

Çocuklarınıza akıllı telefon vermeyin!

Hiç şüphesiz bu durum, bebekler ve çocuklar için daha da tehlikelidir. Çocukların beyin gelişimleri henüz tam olmadığı için, akıllı telefonlardan çok daha fazla zarar görme ihtimali yüksektir. Çocuklar akıllı telefonları daha çok oyun için kullanmakta, bu ise uzun süreler telefonla haşır neşir olmasına neden olmakta, dolayısıyla çevresi ile iletişim eksikliği bir yana agresif, yerinde duramayan, hiç bir şeyden mutlu olmayan, kolay kolay disiplinize edilmeyen bir yapıya bürünmektedirler. Üstelik sürekli akıllı telefonlarla oyun oynayan çocuklarda, 'hiperaktivite-dikkat eksikliği sendromu' nun gelişme riski de vardır. Bu durumda, yaramaz ve yerinde duramayan, dikkatsiz, algılama ve öğrenme becerileri azalmış bir tabloya girmektedirler.

Psikolojik hastalıkların kaynağı!

Cep telefonu frekans dalgalarının ile sürekli beynimizi vuruyor. Son 10-20 yıl içerinde gerek panik atak, depresyon ve takıntı hastalığı gibi psikolojik hastalıklar gerekse Alzheimer ve parkinson gibi organik beyin hastalıkları, çağımızın hiç bir döneminde olmadığı kadar anormal artışlar göstermiştir.