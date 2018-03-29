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yeniden yapılanma sürecine giriyor

MİCROSOFT YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNE GİRİYOR
29 Mart 2018, Perşembe Güncelleme : 22:02:47

Dünyanın en büyük şirketlerinden teknoloji devi , inovasyon ve müşteri ihtiyaçlarına daha iyi çözüm üretebilmek amacıyla yeniden yapılanarak iki yeni departman kuracağını duyurdu.

Microsoft Üst Yöneticisi (CEO) , yaptığı açıklamada, "Deneyimler ve Aygıtlar" adlı yeni takım oluşturacaklarını bildirdi.

Bu departmanın Windows işletim sistemi, Office programları ve üçüncü şahıs uygulamalarına odaklanacağına işaret eden Nadella, Ürünler Grubu Başkan Yardımcısı Rajesh Jha'nın bu takımın başında olacağını kaydetti.

Nadella, "Bulut ve Yapay Zeka" adlı diğer takımın da bilgi, hizmetler ve altyapı alanlarında yapay zeka ve bulut teknolojilerine odaklanacağını belirterek, Bulut ve Girişimcilik Başkan Yardımcısı Scott Guthrie'nin de bu takımın başında yer alacağı bilgisini paylaştı.

Açıklamada, 'ta 21 yıldır çalışan Windows ve Aygıtlar Grubu Başkan Yardımcısı Terry Myerson'ın şirketten ayrılacağı ifade edildi.

Açıklamanın ardından şirketin hisseleri, TSİ 18.00'de yüzde 1,3 artışla 90,58 dolara kadar yükseldi.

Söz konusu saatte şirketin piyasa değeri de 697 milyar dolara ulaştı.

Microsoft, teknoloji devi Apple'ın ardından dünyanın en yüksek piyasa değerine sahip ikinci şirketi konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA

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