Uşak'ın Banaz ilçesinde termal suyla ısıtılan 70 dekarlık serada üretimi artırmak için LED teknolojisi kullanılacak.

Seranın işletme müdürü Şinasi Öncü, AA muhabirine, iki yıl önce yaklaşık 35 milyon lira yatırımla kurulan ve yılda bir kez dikim yapılarak topraksız salkım domates üretimi yapılan serada, metrekareden ortalama 50 kilogram verim aldıklarını söyledi.

Özellikle Akdeniz ve Kıyı Ege'de yapılan örtü altı domates üretiminde metrekarede 28 kilogram verim alınabildiğini, jeotermal seralarda yüzde 70-80 daha yüksek rakamlara ulaştıklarını dile getiren Öncü, bunu daha da yükseltmek için bitkilerin aldığı ışık miktarını artıracak bir teknolojiyi devreye alacaklarını anlattı.

Öncü, jeotermal ısıyı kullanarak tüm yıl üretim yapabildiklerini bildirerek, şöyle konuştu:

"Bu şekilde metrekarede verim 50-55 kilograma kadar yükseliyor. Özellikle Avrupa ülkelerindeki seralarda kullanılmaya başlanan LED teknolojisiyle bitkiye daha fazla ışık sağlanarak verim metrekarede 65 kilograma kadar yükseltilebiliyor. Biz de bu teknolojiyi kullanarak üretimimizi artırmak için çalışma başlattık, bitkilerin üstünden ve ortasından ışık vererek bitkiyi daha fazla uyanık tutup üretimi artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Yılda 2 bin ton domates ürettiklerini, nisan ayında LED panellerle kurulacak ikinci etap serayla bu rakamın 4 bin tonun üzerine çıkarılmasının hedeflendiğini kaydeden Öncü, bu teknolojinin termal bölgelerde tarımsal üretim konusunda önemli avantajlar getireceğine inandıklarını dile getirdi.

Arap pazarına ilgi

Öncü, toplam üretimin yüzde 60'ını ihraç ettiklerini, ana pazar olan Rusya'da yasakların kalkmasına rağmen firma ve miktar kotaları nedeniyle zorluklar yaşandığını belirterek, Avrupa'da ise durgun bir piyasanın bulunduğuna dikkat çekti.

Son dönemde rotayı Arap ülkelerine çevirdiklerini aktaran Öncü, "Domatesin dalından koparıldıktan sonra en geç 10 gün içinde rafa ulaşması gerekiyor. Sektördeki fiyat rekabeti nedeniyle hava kargo çok tercih edilmiyor. Bu nedenle karayoluyla sevkiyat yapılabilecek çevre coğrafyada büyüme hedefimiz var." dedi.

Termal seralar yaygınlaştırılmalı

Türkiye'nin önemli termal kaynaklara sahip olduğunu ancak bunların yeteri kadar kullanılamadığını da söyleyen Şinasi Öncü, termal kaynaklara yakın düzlük alanlarda topraksız tarımın bir kalkınma fırsatı yaratabileceğini öne sürdü.

Banaz'da kurdukları serayla 40 kişiye istihdam sağladıklarını, bölgede başka yatırımcıların da yer arayışının olduğunu bildiren Öncü, yeni termal kuyuların açılması halinde yatırım ve istihdamda artış yakalanabileceğine işaret etti.

Kaynak: AA