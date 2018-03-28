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55 metreyle dünyanın en uzun hayvanı zehirli çıktı

55 METREYLE DÜNYANIN EN UZUN HAYVANI ZEHİRLİ ÇIKTI
28 Mart 2018, Çarşamba Güncelleme : 13:27:49

li araştırmacılar, dünyanın en uzun hayvanı olan 55 metrelik ın zehirli olduğunu ortaya çıkardı.

İsveçli araştırmacılar, dünyanın en uzun hayvanı olan 55 metrelik bantlı solucanın zehirli olduğunu ortaya çıkardı.

Uppsala Üniversitesi Farmakognozi Bölümünden Prof. Dr. Ulf Göransson, devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, yaptıkları araştırmada 'in batı kıyısındaki soğuk sularda yaşayan ların zehirli olduğunu tespit ettiklerini belirtti.

Zehrin insanlar için herhangi bir tehlike oluşturmadığını ifade eden Göransson, ''Bantlı solucanın salgıladığı zehir, kabuklu böcekler ve kabuklu hayvanlarda çok etkili oluyor ve sinir sistemlerini çökertiyor. Solucanın bu zehri savunma için mi yoksa avlanmak için mi ürettiğini henüz bilmiyoruz.'' diye konuştu.

Bantlı solucan zehrinin kabuklu böcekleri etkileyen en güçlü zehir olduğunu aktaran Görranson, zehrin gelecekte ilaç yapımında kullanılabileceğine işaret etti.

Latince ismi "Lineus longissimus" olan bantlı solucanlar, 55-60 metreye ulaşabilen uzunluklarıyla dünyanın en uzun hayvanı olarak tanınıyor.

Kaynak: AA

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