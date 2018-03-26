Yerli sürücüsüz araçlar geliyor

Sürücüsüz otomobiller hakkında mühendislik çalışmaları yapan global şirket AVL'nin Türkiye Ofisi Genel Müdürü Dr. Umut Genç, AA muhabirinin otonom araçlara ve bu araçların mühendislik süreçlerine ilişkin sorularını cevapladı.

Sürücüsüz araç teknolojisinin çeşitli kategorilere ayrıldığını belirten Genç, "Standart olarak 0'dan 5'e kadar tanımlanmış otonom sürüş teknolojisi seviyeleri var. 0 ile 3 arası seviyeler sürücünün hala devrede olduğu seviyeler iken, 4 ve 5 seviyeleri sürücüsüz deyince ilk akla gelen tam otonom araçlara denk geliyor diyebiliriz. İlk seviyelere denk gelen teknolojik çözümler şimdiden araçlarda yer almaya başladı. Örneğin otomatik park yapabilen veya öndeki araç ile mesafesini korumak için hızını akıllı olarak değiştiren ve hatta yolda ilerlerken şerit değiştirebilen araçlar şu anda satılıyor." bilgilerini verdi.

İleri seviye tam otonom araçların henüz geliştirme aşamasında olduğunu ifade eden Genç, bu tür örneklerin haberlerde sıklıkla görülmesine karşılık yaygınlık kazanmadığını söyledi.

"Manhattan bölgesinde sürücüsüz araçları 5-10 yıl içinde görebiliriz"

"Seviye 4-5 olan sürücüsüz araçlar, önümüzdeki 5-10 yıl içinde belli özel seçilmiş şehir bölgelerinde yaygınlaşacak." diyen Genç, "Örneğin, New York şehri Manhattan bölgesi dahilinde taksi hizmeti verebilecek sürücüsüz araçları 5-10 yıl içinde görebiliriz. İlk örneklerini zaten bugünlerde görebiliyoruz. Bugün var olan teknolojik çözümlerde, yüksek çözünürlüklü haritaların ve konumlandırma teknolojilerinin bu seviyedeki araçların yaygınlaşması için kritik olduğu görülüyor. Belli bir bölge veya yol sınırlaması olmadan, herhangi bir yere sürücüsüz gidebilecek araçlar ise şimdilik daha uzun vadede görülüyor." diye konuştu.

Genç, Türkiye'nin otomotiv üretiminde ve ihracatında Avrupa'da önemli bir güç haline geldiğini belirterek, sürücüsüz araçlar ve elektrikli araçlar gibi yeni teknolojilerin yaygınlaşmasıyla, otomotiv pazarının da dönüşeceğini kaydetti.

"Prototip aracın testlerini 3 yıl içinde tamamlamayı planlıyoruz"

Yerli otonom araç projesi üzerinde çalıştıklarını bildiren Genç, şunları kaydetti:

"AVL Türkiye'deki ekibimiz geleneksel motor teknolojilerinden otonom sürüş teknolojilerine kadar çok çeşitli alanlarda çalışıyor. Mühendislik ekibimizin yarısından fazlası yazılım ve elektronik projelerinde yer alıyor. TÜBİTAK 1515 Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı kapsamında başlatılan projemiz ile otonom araç teknolojileri üzerinde çalışan bir ekibimiz var. Bilgisayar ortamında çalışmalar ile belli araçlar üzerinde modelleme ve yazılım geliştirmeleri yapıyoruz. Geliştirdiğimiz ilk yerli ileri hibrit elektrikli sistemin saha testlerini 2019 yılında tamamlamayı hedefliyoruz. Otonom sürüş özellikleri olan prototip aracın testlerini 3 yıl içinde tamamlamayı planlıyoruz.

Geliştirmekte olduğumuz prototip araçları, sahip olduğu teknolojiler sayesinde sürüş güvenliği ve sürüş konforu açısından optimum seviyeye taşıyacağız. Şerit uyarı ve takibi, platooning (sıralı peş peşe gitme), acil durum freni, otomatik park etme gibi özellikler aracın öne çıkan özelliklerinden sadece bazıları olacak. Teknolojik çözümlerimiz sayesinde şoförler seyir halindeyken dinlenebilecek, kaza oranları azalacak, hem zaman hem de maliyet tasarrufu sağlanacak."

Kaynak: AA