Samsun'da 2 makine mühendisi, arızalı tramvayların çekilmesi için kullanılan uzaktan kumandalı çekiciyi yerli imkanlarla üretti.

Makine mühendisleri Kemal Yusuf Tosun ve Kadir Öney, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Metro İstanbul AŞ'nin talebi üzerine, 12 yıllık Ar-Ge çalışması sonucunda Elektrikli Manevra Aracı 150'yi (EMA 150) yazılımı dahil tamamen yerli olarak geliştirdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı SAMULAŞ'ta bulunan tramvaylarda denenen araç, testten başarıyla geçti. Uzaktan kumandalı EMA 150, Metro İstanbul AŞ bünyesinde, arızalanan tramvayları çekmek için kullanılacak.

"Bu aracın tek yerli üreticisi biziz, onun için gururluyuz"

Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aracı tamamen yerli ve milli imkanlarla ürettiklerini söyledi.

Kullanıldıkları parçalar, yazılım ve tüm ekipmanların Türkiye'de Türk mühendisleri tarafından üretildiğini anlatan Tosun, EMA 150'nin yerli ve milli bir araç olduğunu vurguladı.

Avrupa'da emsalleri 475 bin avro

Aracın 5 vitesli olduğunu belirten Tosun, "Kademeli olarak 30 kilometre hıza ulaşabilmekte. Türkiye'de bu aracın tek yerli üreticisi biziz, onun için gurur duyuyoruz. Aracı bütün işletmelere uygun hale getirebiliriz. Tamamen işletme ihtiyaçlarına göre dizayn edildi. Avrupa'daki emsalleri 475 bin avro olan çekiciyi tamamen yerli ve milli olarak 350 bin liraya mal ettik." dedi.

Tosun, şunları kaydetti:

"Elektrik kesintilerinde tramvayların bulundukları yerden çekilmesi, bakım ve onarımlarının yapılması için EMA 150 kullanılıyor. Aracımız 80 metreden kumanda ile kontrol edilebiliyor. Araç ile irtibat kesilir kesilmez kendisini 'kapalı' duruma alıyor, hareket etme şansı yok. İş güvenliği en üst seviyede düşünüldü. Her türlü koşulda araç kendini koruma altına alıyor. Aracın çekme kapasitesi 150 ila 200 ton arasında. 5 saatte şarj oluyor ve 60 gün kullanabiliyorsunuz."

Kaynak: AA