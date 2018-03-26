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, tam sayfa reklamıyla diledi!

MARK ZUCKERBERG, TAM SAYFA GAZETE REKLAMIYLA ÖZÜR DİLEDİ!
26 Mart 2018, Pazartesi Güncelleme : 14:10:03

Emre Çetinkaya

Geçtiğimiz hafta gün yüzüne çıkan Facebook skandalı üzerine , ABD'de tam sayfa reklamıyla diledi.

Facebook Pazar günü, yedi İngiliz sinde ve üç Amerikan gazetede tam sayfa reklam yayınladı. Cambridge Analytica veri gizliliği skandalındandan dolayı tüm kullanıcılarından diledi.

Şirketin CEO'su 'in kaleme aldığı özür mektubunda, şirketin üçüncü parti uygulamaların artık fazla bilgi edinemeyeceğini ve Facebook'un verileri sınırlandırmaya başladığını söyledi. "Sizin için daha iyisini yapacağımıza söz veriyorum." diyen Zuckerberg, "Bu bir güven ihlaliydi ve o zamanlarda daha fazla yapamadığımız için özür dilerim" dedi.

CNN, Wired, The New York Times ve Recode gibi medya kuruluşlarına röportaj vererek bunlar aracılığıyla da özür dileyen Zuckerberg ayrıca, İngiltere'de The Observer, The Sunday Times, Mail on Sunday, Sunday Mirror, Sunday Express ve Sunday Telegraph gazetelerinde, ABD'de ise, The New York Times, The Washington Post ve The Wall Street Journal gazetelerinde özür mektubu yayınladı.

Facebook, Android telefonlardaki arama ve mesaj bilgilerini de toplamış FACEBOOK, ANDROİD TELEFONLARDAKİ ARAMA VE MESAJ BİLGİLERİNİ DE TOPLAMIŞ
Skandal sonrası Facebook borsada eriyor SKANDAL SONRASI FACEBOOK BORSADA ERİYOR

İşte o gazete reklamı;

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