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STEPHEN HAWKİNG İÇİN İZMİR'DE LOKMA DÖKTÜLER
25 Mart 2018, Pazar Güncelleme : 12:02:34

14 Mart'ta 76 yaşında Cambridge'deki evinde hayatını kaybeden ünlü İngiliz fizikçi için 'in Karaburun ilçesinde lokma döküldü.

14 Mart'ta 76 yaşında Cambridge'deki evinde hayatını kaybeden ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking için 'in Karaburun ilçesinde lokma döküldü.

Karaburun ilçesinde görev yapan fizik tedavi uzmanı Alpaslan Bilen tarafından dünyaca ünlü İngiliz fizikçi Hawking için Atatürk Meydanı'nda dökülen lokmalar vatandaşlara ikram edildi.

Vatandaşlara Hawking'in yaptığı bilimsel çalışmalar anlatıldı.

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Bilen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hawking'in bilim dünyası ve insanlık için önemli çalışmalara imza attığını anlatarak, "Ben fizik tedavi uzmanıyım, mesleki olarak yakınlığımız var. Böyle bir insanın hayatını kaybetmesiyle dünyanın bir ışığı söndü, geriye kitapları kaldı. Onu anmak için vatandaşların da bu insanın yaptığı çalışmaları bilmesi amacıyla lokma döktürdüm." dedi.

Bilen, lokma dökümü sırasında vatandaşlara Hawking'in bilimsel çalışmaları hakkında bilgiler verdiklerini aktararak, etkinliğe olan ilginin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Kaynak: AA

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