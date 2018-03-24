Robotların hünerlerinin sergileneceği "Yıldız Robocon" yarışması başladı.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Robotik ve Otomasyon Kulübü tarafından düzenlenen "Yıldız Robocon" yarışmasının açılışı, Davutpaşa Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Yarışma, elektrik, elektronik, mekatronik, kontrol ve otomasyon, makine mühendisliği ve teknik lise öğrencileriyle robotiğe ilgi duyanları bir araya getirdi.

"Yıldız Robocon", yedi farklı kategoride mücadeleye sahne olacak.

Çizgi İzleyen, Mini Sumo, Robocross, Yangın Söndüren, Labirent Çözen ve Serbest Kategori gibi kategorilere ev sahipliği yapacak olan organizasyonda, diğer robot yarışmalarından farklı olarak Yıldız Savaşları kategorisi de yer alıyor.

YTÜ Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Mesut Güner de yarışma öncesi, program hakkında bilgi verdi.

Farklı kategorilerde yüzlerce robotu ve binlerce katılımcıyı YTÜ Davutpaşa Kampüsü Kongre ve Kültür Merkezi'nde ağırlayacak olan organizasyon, çeşitli firmaların gerçekleştireceği sunumlara da ev sahipliği yapacak.

Etkinlik, yarın sona erecek.

Kaynak: AA