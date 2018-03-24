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Web’in mucidinden ’e seslendi

WEB’İN MUCİDİNDEN MARK ZUCKERBERG’E SESLENDİ
24 Mart 2018, Cumartesi Güncelleme : 14:25:26

Web'in mucidi olarak anılan Sir , skandalı sonrası 'e seslendi.

Bir uygulama geliştiricisinin 50 milyon kullanıcısına ait verileri politik danışmanlık şirketi Cambridge Analtyica ile paylaştığının ortaya çıkmasıyla, Facebook tarihinin en zor dönemlerinden birisine girdi. Facebook CEO'su , skandalın ardından özür diledi ve sosyal ağın kullanıcı verilerini korumak için uygulamaya başlayacağı yeni kuralları duyurdu.

Konuyla ilgili Twitter'dan açıklamalar yapan web'in mucidi Sör , skandalı "internetin geleceği için önemli bir an" olarak tanımlarken, Facebook'a karşı yapıcı bir tutum sergiledi.

Facebok'un kurucu CEO'su Mark Zuckerberg ile empati kuran Berners-Lee, Zuckerberg'ün yarattığı aracın kötü kullanımı karşısında "harap olmuş" hissettiğini tahmin ettiğini ancak çözümün mümkün olduğunu belirtti.

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Mark Zuckerberg'e seslenen Berners-Lee, "Ona şöyle derdim: Bunu düzeltebilirsin. Kolay olmayacak ama eğer firmalar devletler, aktivistler, akademisyenler ve kullanıcılarla birlikte çalışırsa platformların insanlığa hizmet ettiğinden emin olabiliriz."

Habertürk'ün haberine göre Berners-Lee, şirketlerin kullanıcı verilerine erişimi ve kullanımı konusunda daha sıkı kontrollerin gerekliliğine dikkat çekerken, kullanıcı verilerin yönetiminin yalnızca kullanıcılara bırakılması gerektiğini söyledi.

Cambridge Analtyica, 2016 Başkanlık Seçimleri'nde Donald Trump için çalışıyordu. Şirketin CEO'su, seçimleri Trump'a kazandırmak için yaptıklarını açıkladığı gizli bir kamera kaydının ortaya çıkmasıyla görevinden alındı.

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