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hesaplarını sildi

ELON MUSK FACEBOOK HESAPLARINI SİLDİ
24 Mart 2018, Cumartesi Güncelleme : 22:46:30

Milyarder iş adamı 'tan flaş karar... ve Tesla gibi dev teknoloji şirketlerinin sahibi Musk, şirketlerinin 'taki resmi sayfalarını silme kararı aldı.

Cambridge Analytica şirketinin 50 milyon kişiye ait bilgileri üzerinden ele geçirmekle suçlanmasının ardından #deletefacebook (Facebook'u sil) kampanyası ağırlık kazanmıştı.

BBC Türkçe'nin haberine göre Musk Twitter'daki takipçilerinin talebi üzerine, şirketlerinin Facebook sayfalarını dakikalar içinde sildi.

Musk şirketinin Facebook'ta bir sayfası bulunduğunu bile bilmediğini ve yakında sileceğini söyledi. Musk "Yakında gidecek" dedi.

Bir başka takipçisi Musk'ın diğer bir şirketi Tesla'nın da Facebook sayfası olduğunu söyleyince "Kötü gözüküyor" yanıtını verdi. Her iki sayfa da bu paylaşımının ardından Facebook'tan kaldırıldı.

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2.5 MİLYONDAN FAZLA TAKİPÇİSİ VARDI

Sayfaların silinmeden önce 2,5 milyondan fazla takipçisi vardı.

Facebook, 2016'da 200 milyon dolardan fazla değere sahip yeni bir iletişim uydusunu SpaceX ile fırlatmak istemişti.

Ancak roket kalkışta patlamış ve uydu da yok olmuştu.

Musk ayrıca Facebook'un sahip olduğu Instagram'ı şimdilik kullanmaya devam edeceğini vurguladı.

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