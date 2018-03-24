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ABD'de üniversitelerde ve dersleri veriliyor

ABD'DE ÜNİVERSİTELERDE BİTCOİN VE BLOK ZİNCİRİ DERSLERİ VERİLİYOR
24 Mart 2018, Cumartesi Güncelleme : 14:38:32

ABD'nin önde gelen üniversitelerinde ve arkasındaki teknolojisiyle ilgili dersler verilmeye başladı.

Berkeley, Cornell, Carnegie Mellon, Duke, MIT ve Stanford gibi dünyanın önde gelen üniversiteleri, ve hakkında dersler vermeye başladı.

Blok zincirinin akademi ile endüstri arasındaki ilişkiyi dönüştürdüğüne dikkat çeken Cornell Üniversitesi'nden Prof. Ari Juels, "Eskiden yalnızca akademik ilgi gösterilen bu konu, en yeni teknolojilerin ve sistemlerin anlaşılması için bir gerekliliğe dönüştü. Bu fenomen, akademik araştırmacılara bir değişim girdabının içine çekti." diyor.

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CNBC'nin haberine göre, üniversitelerin blok zinciri dersleri yoğun ilgi görüyor ve çoğu uzun bekleme listelerine sahip. "Blok Zinciri, Kripto Ekonomi ve Teknoloji, İş ve Hukukun Geleceği" isimli ders, Berkeley Üniversitesi'nde mühendislik, hukuk ve işletme fakültelerinin üçünden de öğrenci alan ilk ders olma unvanını kazandı.

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Habertürk'e göre lisans derecesinde ler vermenin yanı sıra, Berkeley'de bir blok zinciri kulübü kuruldu. Ancak bu gruba ilgi o kadar yoğun ki, adayların kabul edilmek için üç aşamalı bir onay sürecinden geçmeleri gerekiyor. Bugüne kadar başvuruların yalnızca yüzde 4'üne onay veren kulübün üyeleri, Airbus ve Qualcomm gibi Fortune 500 şirketlerinde çalışma şansı yakalıyor. Kulübün içerisindeki bir alt grubun, 20 milyon dolar değerinde bir yatırım fonu oluşturmayı başardığı belirtiliyor.

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