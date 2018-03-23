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SİYAH PANTER’DEN SOSYAL MEDYA REKORU
23 Mart 2018, Cuma Güncelleme : 18:46:50

Geçtiğimiz haftalarda vizyona giren , gişe unun ardından da da rekor kırdı.

Gişe hasılat u (1.2 milyar dolar) kıran (Black Panther) filmi, platformu Twitter'a da damgasını vurdu. Şimdiye kadar hakkında 35 milyonun üzeri tweet atıldığı kaydedilen Siyah Panter, Twitter tarihinin en çok konuşulan filmi oldu. Başarısını beyazperdenin ötesine taşıyan Siyah Panter, "Star Wars: Güç Uyanıyor" filminin rekorunu kırmış oldu.

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