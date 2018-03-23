Gişe hasılat rekoru (1.2 milyar dolar) kıran Siyah Panter (Black Panther) filmi, sosyal medya platformu Twitter'a da damgasını vurdu. Şimdiye kadar hakkında 35 milyonun üzeri tweet atıldığı kaydedilen Siyah Panter, Twitter tarihinin en çok konuşulan filmi oldu. Başarısını beyazperdenin ötesine taşıyan Siyah Panter, "Star Wars: Güç Uyanıyor" filminin rekorunu kırmış oldu.