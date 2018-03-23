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'te yeni uygulama: Tek tıkla taşınma

E-DEVLET'TE YENİ UYGULAMA: TEK TIKLA TAŞINMA
23 Mart 2018, Cuma Güncelleme : 18:54:49

Soy kütüğü, miras sorgulama gibi uygulamaların ardından sistemine vatandaşın işini kolaylaştıracak önemli bir uygulama daha ekleniyor.

Son dönemde soy kütüğü, miras sorgulama gibi uygulamalarla gündemden düşmeyen sistemine vatandaşın işini kolaylaştıracak önemli bir uygulamanın daha eklenmesi için çalışmalar başlatıldı.

Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç, taşınma hizmetlerinin bütünleşik olarak e-devlet üzerinden tek ekranla yapılabileceğini belirterek, "Taşınacak kişi e-devlete girdiğinde bazı bilgiler otomatik olarak önüne gelecek. Hangi adrese gitmek istiyorsanız onu girdiğiniz anda çocuğunuzun okulunu da aynı anda o ekran üzerinden taşıyabileceksiniz. Aynı şekilde elektrik, su gibi tüm abonelik hizmetleri de buradan yapılacak" dedi. Kılıç, sistemin entegrasyonu için Milli Eğitim Bakanlığı ve abonelik gerektiren elektrik, su, doğalgaz gibi firmaların bilgi işlem ve strateji daire başkanlıkları ile bir araya geleceklerini söyledi.

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