2 milyar $’lık ikramiye kavgası

Tesla kurucusu ve CEO'su Elon Musk'a 2.6 milyar dolarlık ikramiye paketi verilmesi onaylanınca hissedarlar ikiye bölündü. Musk ve erkek kardeşi Kimbal dışında tüm hissedarların yüzde 73'ü ikramiyeye onay verse de bir şarta bağlandı.

Bu şart Tesla'nın şu anda 53 milyar dolar olan piyasa değerinin gelecek 10 yılda 650 milyar dolara ulaşması. Birçok uzman ise ikramiye paketine desteğin beklenenden az olduğuna ve bu durumun şirketin performansıyla ilgili şüpheleri yansıttığına dikkat çekti. Musk'a verilmesi planlanan ikramiyenin şirket içinde büyük tartışma yarattığı belirtilirken, Tesla'nın küçük hissedarlarından California Öğretmen Emeklilik Sistemi, oylamada hayır dediğini açıkladı.