Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AA muhabirine, Bakanlığının desteğiyle Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından yürütülen LTE-A teknolojisinin kullanıldığı makrocell baz istasyonlarının yerli olarak geliştirilmesine yönelik ULAK Projesi'nde üretimlerin başladığını söyledi.

ASELSAN'ın ana yüklenici, Netaş ve Argela'nın alt yüklenici olduğu ULAK Projesi'nde, geçen yıl kurulan ULAK Haberleşme AŞ'nin projenin koordinasyonunu ve sorumluluğunu üstlendiğini vurgulayan Arslan, şöyle devam etti:

"Bu projeyle 4,5G ticari, evrensel hizmet ve kamu güvenliği şebekelerinde kullanılmak üzere değişik frekans bandlarında yerli LTE-Advanced makrocell baz istasyonları geliştirilmektedir. Tamamen Türk mühendisleri tarafından geliştirilen 4,5G baz istasyonlarının yerli ve milli imkanlarla üretilmesiyle Türkiye stratejik olarak çok önemli bir kazanım sağlayacak. Kırsal kesimlerimiz de dünyanın her yerine ulaşabilecek."

İlk teslimat nisanda

Teknolojide dışa bağımlılığı azaltmanın yanı sıra yeni gelişen teknolojilerde önde olmak açısından atılan bu adımın Türkiye için hayati öneme sahip olduğuna dikkati çeken Arslan, "Bakanlığımız, ULAK Projesi'ne ilk günden beri verdiği desteği, Haberleşme Genel Müdürlüğünce yürütülen 'Evrensel Hizmet Projeleri' kapsamında kırsal bölgelerde kurdurduğu mobil haberleşme altyapılarında belli oranlarda ULAK baz istasyonlarının kurulum şartı getirerek göstermiştir." dedi.

Bu kapsamda, Evrensel Mobil Kapsama Projesi'nin 1. fazında daha önce kurulum yapılan bin 799 yerleşim yerine 4,5G mobil genişbant hizmeti götürülmesi için imzalanan sözleşmede en az yüzde 10 ULAK ürünleri kullanımı şartı konulduğunu anımsatan Arslan, gelinen noktada proje kapsamında 489 baz istasyonunda 4,5G yükseltmelerinin ULAK ürünleriyle yaptırıldığını bildirdi.

Arslan, 1. faz projede ULAK kullanım oranının yaklaşık yüzde 45 olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Evrensel Mobil Kapsama Projesi'nin 2. fazında ise ilk kez mobil kapsama altına alınacak bin 472 yerleşim yeri için imzalanan sözleşmede, en az yüzde 30 ULAK ürünleri kullanımı şartı getirildi. Bu projede gelinen noktada yaklaşık 590 baz istasyonunda ULAK ürünleri kullanılacak. Bu sayede 2. faz projesinde ULAK kullanım oranı yaklaşık yüzde 55 olacak.

Evrensel Mobil Kapsama Projesi'nin 1. fazı kapsamında 15 Nisan'da yükleniciye teslimi planlanan 150 adet ULAK baz istasyonunun fabrika kabulü, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından görevlendirilen muayene ve kabul heyetince ASELSAN'a ait üretim tesislerinde yapılacak."

Evrensel Mobil Kapsama Projesi için üretilen 150 adetlik ilk parti ürünlerin teslimatının nisan ayında yapılacağını aktaran Arslan, projenin her iki fazı için kullanılacak yaklaşık bin 80 ULAK baz istasyonunun teslimatının ayda ortalama 150 adet olacak şekilde 2019'a kadar gerçekleştirilmesinin planlandığını söyledi.

Kaynak: AA