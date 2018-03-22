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Jack Dorsey: Bitcoin dünyadaki tek para birimi olacak

BİTCOİN DÜNYADAKİ TEK PARA BİRİMİ OLACAK
22 Mart 2018, Perşembe Güncelleme : 12:57:13

kurucusu ve CEO'su Jack Dorsey, Bitcoin ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Dorsey, Bitcoin'in dünyadaki tek para birimine dönüşeceğini iddia etti.

Bugüne kadar kripto paralara karşı sert ve mesafeli bir yaklaşım sergileyen Jack Dorsey, Bitcoin'in günümüzde yaşadığı problemleri aşarak yaygın bir para birimine dönüşmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

Londra merkezli The Times Gazetesi'ne konuşan ve Square CEO'su Dorsey, gelecekte dünyanın ve internetin tek bir para birimi kullanmaya başlayacağını söyledi ve "Şahsen ben bunun Bitcoin olacağına inanıyorum." dedi.

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Dorsey'ye göre dünyanın tek para birimi kullanacağı zamanları görmek için en az 10 yıl beklememiz gerekecek.

Bitcoin'in henüz verimli bir para birimi olabilecek kabiliyetlere sahip olmadığına değinen Dorsey, Bitcoin'in yaygınlaşmasının blok zincirinde kat edilecek ilerlemelerden sonra mümkün olacağını belirtti.

Habertürk'e göre Dorsey, günümüzde Bitcoin işlemlerinin yavaş ve maliyetli olduğuna dikkat çekti ve yeni blok zinciri teknolojilerinin kripto paraları daha işlevsel hale getirdiğini söyledi.

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