Skoda, geçtiğimiz yıl yeni Kodiaq ve Karoq modelleriyle hızlı büyüyen sportif arazi araçları (SUV) piyasasına girdi ve 2020 yılına kadar 19 model daha piyasaya sürmeyi planlıyor.

Ancak, Volkswagen (VW) grubundan iki kaynak, yılda yarım milyondan fazla araç üreten Çek Cumhuriyeti'nin Mlada Boleslav kentindeki fabrikasındaki kapasiteyi artırmaya yönelik çabaların Kovo sendikasının çalışma haftasının Cumartesi gününe uzatılmasına karşı çıkmasıyla çıkmaza girdiğini ifade etti.​

Sendika liderlerinin iki otomobil üretim tesisinde ek vardiyaları kabul etmeleri halinde Skoda, Çek Cumhuriyeti'nde 3,000 istihdam yaratmayı teklif etti. Şirket yönetimi bu adımın, Mlada Boleslav'daki üretimi yılda 83,000 araç artırabileceğini söylüyor.

Skoda e-posta ile yaptığı açıklamada, "Sürekli artan talebi karşılamak için ek kapasite kesinlikle gerekli... Şirket bir süredir tam kapasitede üretim yapıyor" dedi.

Kaynaklar, kapasite değişmezse Skoda'nın 2020 yılına kadar yaklaşık 360,000 araçlık bir pazardan mahrum kalacağını belirtti.

Kaynakların verdiği bilgiye göre VW ve Skoda, Skoda'nın 2025 yılına kadar yurt dışı satışlarını yaklaşık 100 ülkeden 120 ülkeye genişletme hedefine ulaşmasına destek olmak için için yaz aylarına kadar çözüm bulmayı hedefliyor.