Ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna, yayımladığı reklamla aile içi şiddet mağdurlarını aşağıladığı gerekçesiyle Snapchat'i eleştirince, şirket borsada 800 milyon dolar değer kaybetti. Rihanna'nın açıklamasının hemen ardından şirketin ortalama yüzde 4, bir gün sonra da yüzde 1 daha değer kaybettiği ortaya çıktı. Snapchat reklamında kullanıcılara "Rihanna'yı tokatlamayı mı yoksa Chris Brown'ı yumruklamayı mı tercih edersin" sorusu soruluyordu.

Rihanna, Instagram hesabından, "Beni, aile içi şiddet mağduru tüm kadınları, çocukları ve erkekleri ortaya koyarak, bizi aşağıladınız. Yazıklar olsun" diyerek reklama tepki göstermişti. Rihanna'nın açıklamasının ardından sosyal medya kullanıcıları Snapchat uygulamasını telefonlarından silmeye başlamıştı. Geçtiğimiz ay Kylie Jenner da artık Snapchat kullanmadığını söyleyince, şirket 1.3 milyar dolar değer kaybetmişti.