;

AB'den Japon üreticilerine büyük kartel

AB'DEN JAPON KONDANSATÖR ÜRETİCİLERİNE KARTEL CEZASI
21 Mart 2018, Çarşamba Güncelleme : 21:57:49

Komisyonundan Japonlara ağır geldi. üreten Japon firmalara kartel oluşturdukları gerekçesiyle 253 milyon avro para cezası kesti. Kartelin ortaya çıkmasına yardımcı olan firma ise cezadan muaf tutuldu.

(AB) Komisyonu, (Elektrik ve elektronik devre elemanı) üreten Japon firmalara kartel oluşturarak rekabeti engelledikleri gerekçesiyle 253 milyon avro para sı verdi.

AB Komisyonu, anlaşarak fiyat belirledikleri ve kartel oluşturdukları gerekçesiyle 8 kondansatör üreticisi Japon firmaya yönelik para cezası kararı alındığını açıkladı.

Yapılan incelemede, 1998-2012'de Elna, Hitachi Chemical, Holy Stone, Matsuo, NEC Tokin, Nichicon, Nippon Chemi-Con, Sanyo ve Rubycon'un ticari hassas verileri paylaştıklarının belirlendiğine dikkat çekilen açıklamada, kartele katılan firmalara toplam 253 milyon avro para cezası kesildiği kaydedildi.

SANYO MUAF TUTULDU

Açıklamada, kartelin ortaya çıkartılmasında iş birliği yapan Sanyo'nun cezadan muaf tutulması kararı alındığı ifade edildi.

AB'de faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor. AB Komisyonu, söz konusu incelemede kartel gibi rekabete veya antitröst yasalarına aykırı bir durum tespit ederse, buna son veriyor ve firmalara yüksek para cezaları uyguluyor.

Kondansatör yapısal olarak, iki iletken levha arasına yerleştirilen bir yalıtkan maddeden oluşuyor. Devrede elektrik akımını depolamak için kullanılan kondansatör, "kapasite, kapasitör, sığaç" gidi çeşitli isimlerle de anılıyor. Kondansatör, elektrik ve elektronik ürünlerde kullanılıyor.

Kaynak: AA

ETİKETLER:

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN