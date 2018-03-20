Hawking’in ‘vasiyeti’ büyük sırrı çözebilir

Bazı uzmanlara göre Hawking'in makalede bahsedilen yeni teorisi, başka evrenlerin varlığına dair gizemi aydınlatabilir. Belçika'daki KU Leuven Üniversitesi'nden Teorik Fizikçi Profesör Thomas Hertog, Hawking'le beraber yazdıkları bu makalenin bir bilim dergisi tarafından değerlendirilmekte olduğunu söyledi.

Bu makale, Hawking'in 1983'te yayımladığı Big Bang (Büyük Patlama) teorisinde bahsettiği çoklu evren teorisini bir adım öteye götürüyor. "Sonsuz Şişme'den Yumuşak Bir Çıkış" adı verilen makalede, çoklu "büyük patlamalar"ın izini sürmek için gereken uzay keşif araçlarının nelere sahip olması gerektiğiyle ilgili matematikçilere fikir veriyor.

Kaynak: BBC Türkçe