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Kum tanesi kadar bilgisayar geliştirdiler

KUM TANESİ KADAR BİLGİSAYAR GELİŞTİRDİLER
19 Mart 2018, Pazartesi Güncelleme : 22:08:02

neredeyse bir kum tanesi küçüklüğünde olan bir bilgisayar geliştirdi!

Bilişim şirketi , IBM Think 2018 etkinliği kapsamında dünyanın en minik bilgisayarını geliştirdiğini açıkladı. Fotoğraflarla cihazı ortaya koyan teknoloji devi, bilgisayarın neredeyse bir tuz tanesi kadar küçük olduğunu kaydetti. Bilgisayarı yakından incelemek için mikroskopla bakmanız gerekiyor! Yani gerçekten de çok ince bir 'işçilik' söz konusu.

1990'lardan gelemn x86 yongasını kullanan cihazın üzerinde binlerce transistör bulunuyor. Bu şekilde bilgisayar herhangi bir veriyi işleyebiliyor, analiz edebiliyor veya iletişimi sağlayabiliyor.

Eski bilgisayar parçalarından öyle bir şey yaptı ki ESKİ BİLGİSAYAR PARÇALARINDAN ÖYLE BİR ŞEY YAPTI Kİ

IBM'den yapılan açıklamaya göre bu aslında sadece bir başlangıç ve ilerleyen yıllarda bir tuz tanesinden de küçük olan bilgisayarları göreceğiz.

Ne zaman kullanıma sunulacağı belli olmayan bu minik bilgisayar henüz test aşamasında; yani prototip bir ürün olduğundan hakkında daha detaylı bir açıklama ilerleyen aylarda yapılacak. (Hürriyet)

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