Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Epsilon Kompozit Teknoloji ve Savunma Sanayi AŞ, savunma sanayisi ve havacılık sektörüne yönelik çözümler üretiyor.

ASELSAN ile stratejik ortaklık kuran Epsilon, havacılık alanında da Airbus gibi dünya devlerinin tedarikçiliğini yapıyor.

Epsilon Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Atamtürk Atikcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görev aldıkları ASELSAN projesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterindeki helikopterlerin güdümlü füzelerden korunmasına katkıda bulunduklarını belirtti.

"TAMAMEN MİLLİ PROJEDİR VE TÜRKİYE'NİN KAZANCIDIR"

Savunma sanayisi için milli çözümlerde yer almaktan gurur duyduklarını aktaran Atikcan, "Helikopter Elektronik Harp Kendini Koruma Sistemi (HEHSİS) Projesi'nde ASELSAN'a katkı sağladık. TSK tarafından sahada kullanılan helikopterlerin üzerinde yer alan sinyal bozucu cihazların korunması gerekiyor. Ürettiğimiz kompozit parçalarla bu korumayı gerçekleştiriyoruz ve aynı zamanda modifikasyonlarını yapıyoruz. Bu proje tamamen milli projedir ve Türkiye'nin kazancıdır." dedi.

MİLLİ ÇÖZÜMLER İÇİN 2,5 MİLYON DOLARLIK LABORATUVAR

Atikcan, Airbus'tan onaylı test laboratuvarına sahibi olduklarını vurgulayarak, burada hem kendi faaliyetleri için çalışmalar yürüttüklerini hem de diğer firmalara test konusunda destek sağladıklarını bildirdi. Atikcan, yaklaşık 2,5 milyon dolarlık yatırımla kurdukları laboratuvarda diğer şirketlerle milli bir savunma sanayisi için çalıştıklarını ifade etti.

"ASELSAN'IN KOMPOZİT ATÖLYESİ GİBİYİZ"

Atikcan, stratejik ortaklık sürecinde ASELSAN desteğiyle sektörde ilerlediklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kompozit teknolojileri konusunda 150 çalışana ve 30 mühendise sahip bir firmayız. Savunma sanayisi için yüzde 100 dışa bağımlı bir sektör olan kompozit sanayisinde mili çözümlerle Türkiye'de parça üretip dünyaya ihraç eder hale geldik. Milli gemi 'MİLGEM'in üzerinde yer alan 3 boyutlu tarama radarlarının koruyucu kompozit parçalarını (radom) ürettik. Ayrıca radom, reflektör ve uydu parçası konusunda ASELSAN'a üretim yapıyoruz. Bu konuda ASELSAN'ın kompozit prototip atölyesi şeklinde çalışıyoruz diyebilirim."