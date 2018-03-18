Geleceğin ulaşım çözümleri için arayış içindeki otomotiv firmaları, otonom otomobillerden sonra uçan otomobillere yöneldiler.

Bunun nedeni megakentlerde katlanarak artan trafik yoğunluğuna çözüm bulmak. Bir süredir Daimler-Mercedes-Benz, Geely, Volkswagen-Italdesing gibi firmalar uçan otomobillerle ilgili projeler yürütüyor. Ayrıca Uber ve Waymo gibi teknoloji şirketlerinin de bu yönde çalışmaları var. Bu şirketlere şimdi de Porsche eklendi. Lüks spor otomobil üreticisinin uçan taksi modelleri geliştirmesi bekleniyor.

DİKEY İNİŞ KALKIŞ

Uçan otomobil projeleri devam eden firmaların çalışmalarında son durum şöyle:

Volvo'nun sahibi Çinli Geely Holding, Amerikan uçan araç üreticisi Terrafugia'yı satın aldı. Terrafugia'nın ilk modelinin gelecek yıl piyasaya çıkması bekleniyor. Şirketin geliştirdiği iki kişilik araç, üç kilometre yüksekliğe çıkabiliyor. 640 km menzili olan aracın maksimum hızı 160 km.

Mercedes-Benz'i bünyesinde bulunduran Daimler de geçen yıl Volocopter şirketini satın almıştı. Volocopter, VTOL ismini verdiği 5 koltuklu bir elektrikli taksi modeli geliştiriyor. VTOL'un özelliği dikey kalkış ve iniş yapabilmesi.

AIRBUSLA ORTAK GİRİŞİM

Volkswagen Grubuda uçan otomobil projesiyle ilgileniyor. Grup bünyesindeki Italdesign Airbus firmasıyla birlikte geliştirdiği dünyanın ilk modüler, elektrikli ve sıfır emisyonlu Pop.Up konseptini tanıttı. Dikey iniş-kalkış yapan araç, iki koltuklu olarak tasarlandı.

Dünyanın seri üretime giren ilk uçan otomobili PAL-V Liberty'nin satışlarına başlandı. Ön siparişleri Cenevre Otomobil Fuarı'nda almaya başlayan Hollandalı şirket, 2019'da ilk araçları teslim etmeye başlayacak. Uçan otomobilin satış fiyatı 399 bin dolar. İki kişilik araç karadayken 100 bg gücündeki motorla 160 km hız yapabiliyor. Uçmasını sağlayan 179 bg gücündeki motor ile ise havada 180 km hıza ulaşabiliyor. 3.500 metre yüksekliği kadar çıkabilen PAL-V Liberty'nin menzili ise 500 km.

Ufuk Sandık/Sabah