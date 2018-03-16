;

ne kadar internet kotası tüketiyor?

SPOTİFY NE KADAR İNTERNET KOTASI TÜKETİYOR?
16 Mart 2018, Cuma Güncelleme : 18:59:29

Popüler müzik servisi , telefonunuzda ayda hangi kalitede, ne kadar veri tüketiyor? İşte detaylar.

müzik dinleme şeklimizi değiştirse de, tüm dünyadaki sağlayıcıların veri planlarıyla buna ayak uydurduğu söylenemez. Dünyanın önemli bir bölümü sınırsız veri planlarına geçmeye başlasa da Türkiye, ABD gibi bazo ülkelerde kotalar oldukça yaygın. Bundan dolayı Spotify'ın her ay ne kadar veri tükettiğini hesaba katmanız gerekiyor.

Spotify'ın akış sırasında ne kadar veri tüketeceği, seçtiğiniz müzik kalitesine bağlı. Settings > Music Quality > Streaming altında seçebileceğiniz şu üç müzik kalitesi bulunuyor: Normal, High ve Extreme. Normal ayarda üç dakikalık bir şarkı, yaklaşık 2MB harcıyor. High'da bu miktar 3,5MB'a, Extreme'de ise 7,5MB'a yükseliyor.

Spotify halka arz ediliyor SPOTİFY HALKA ARZ EDİLİYOR

Saat bazında bunlar, sırasıyla 40MB, 70MB ve 150MB'a denk geliyor. Günde ortalama 30 dakika Spotify dinliyorsanız, Normal'de ayda 0,5GB, Extreme'de ise 2,2GB tüketmeyi bekleyebilirsiniz. Günde bir saat müzik dinliyorsanız, bu sırasıyla 1,2GB ve 4,5GB'a çıkıyor. İki saat dinleyenler ise sırasıyla 2,4GB ve 9GB tüketiyorlar.

Spotify'ın YouTube üzerinden müzik dinlemeye göre çok daha az veri tükettiğini belirtmekte fayda var. YouTube üzerinde en düşük kalitede müzik dinlerseniz, 100MB tüketiyorsunuz. Spotify'ın müzikleri ve çalma listelerini çevrimdışı çalmak üzere indirebildiğini unutmayın. Bunun için çalma listesinin üzerindeki Download düğmesini açık konuma getirmeniz yeterli. (Hürriyet)

Spotify, Türkiye ofisini kapattı! SPOTİFY, TÜRKİYE OFİSİNİ KAPATTI!
ETİKETLER:

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN