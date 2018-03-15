;

Google'ın yasağı kripto paraları fena etkiledi

GOOGLE'IN YASAĞI KRİPTO PARALARI FENA ETKİLEDİ
15 Mart 2018, Perşembe Güncelleme : 21:01:30

Aylardır ciddi bir dalgalanma içinde olan kripto paralar bu sefer Google'ın reklam yasağıyla sarsıldı.

Google'ın geçtiğimiz gün kripto para arzları, cüzdanlar ve yatırım tavsiyelerini reklam ağından yasakladığını açıklamasının ardından, en değerli kripto para Bitcoin 7.700 dolara kadar gerilemişti.

Google kripto para reklamlarını yasakladı GOOGLE KRİPTO PARA REKLAMLARINI YASAKLADI

Bitcoin'i takiben diğer büyük kripto paralarda da düşüş yaşandı. Yüzde 5 değer kaybeden Ethereum'un değeri 651 dolara kadar geriledi. Diğer popüler kripto paralardan Ripple yüzde 3,8 değer kaybı yaşayarak 0,74 dolar, Bitcoin Cash ise yüzde 3,2 değer kaybıyla 1.018 dolar seviyesine düştü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN