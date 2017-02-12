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’nin sı başlıyor!

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Giriş Tarihi: 12.02.2017, 11:17 Güncelleme Tarihi: 12.02.2017, 12:20
Etiketler:
uzay türkiye mart macera ISS uzay istasyonu Ahmet Arslan
Türkiye’nin uzay macerası başlıyor!

’nin ta başlıyor. Test edilecek uydu malzemeleri uzaya gönderildi. Bakan Arslan, “Türkiye adına uzayda bir ilki gerçekleştireceğiz” dedi.

2023 hedeflerine hızla ilerleyen , tarihinde ilk kez açık ortamında teknoloji geliştirme amacıyla testlere başlayacak. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) yer alan Japonya'ya ait KIBO Uzay Modülü'ne gönderilen uydu teknolojilerinde kullanılacak malzemeler sonu ya da nisan başında test düzeneğine yerleştirildikten sonra doğrudan açık uzay ortamında testleri başlatılacak. Bu yılın sonunda KIBO Uzay Modülü'nden yörüngeye Ulaştırma Bakanlığı Deneysel Uydusu (UBAKSAT) da gönderilecek.

TEKNİK MALZEME GÖNDERİLDİ

Teste tabi tutulacak malzemeler, Japon kargo gemisiyle taşınmış H-IIB Roketi kullanılarak, Japonya Tanegashima Uydu Fırlatma Merkezi'nden Uluslararası 'na 9 Aralık 2016'da gönderilmişti. Mart sonu ya da nisan başında da Türkiye'ye ait malzemeler test düzeneğine yerleştirilerek, açık uzay ortamında testleri başlatılacak. Yaklaşık 1 yıl uzayda teste tabi tutulacak malzeme, daha sonra tekrar Türkiye'ye getirilecek ve uzayda maruz kaldığı etkiler gözlemlenecek. SABAH'a açıklamalarda bulunan Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, "Bu operasyonla uzay çalışmalarında bir ilk gerçekleştirilecek. Uydu teknolojilerimizin geliştirilmesinde kullanılacak bir malzeme, ülkemizden uzaya gönderilerek tekrar Türkiye'ye getirilmiş olacaktır" diye konuştu.

İşbirliği kapsamında, 'de yer alan Japonya'ya ait KIBO Uzay Modülü'nde Aselsan tarafından geliştirilen uydu teknolojilerinde kullanılacak malzemelerin atmosfer dışında, açık uzay ortamında testleri kısa süre içerisinde başlayacak.

Bakan Arslan, "Bu hamleyle sadece uydu ve uzaya yönelik malzemeler değil, bilim insanlarımız için uzayda biyolojik deneyler yapma olanağının da önünü açmış oluyoruz" dedi.?

Kaynak: Sabah
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