Kaybolduktan 5 yıl sonra, 10 bin km uzakta bulundu!

Kanada'da 2012'de kaybolan Anton Pilipa isimli bir adam, 10 bin 500 km uzaklıkta Amazon Ormanları'nda yalın ayak yürürken bulundu. Eski bir insani yardım çalışanı olan Anton'u bulan ise Brezilyalı bir polis oldu. Üzerinde kimlik kartı ve para çıkmayan 39 yaşındaki adamın kirli kıyafetleri çıplak ayaklı olmasıyla şüphelenen polisin uluslararası ajanslara ve elçiliklere haber vererek adamın ailesinin bulunmasını sağladı.

TİMSAHLAR, JAGUARLAR...

Akıl sağlığı yerinde olmadığı söylenen Anton'un Kanada'nın Vancouver kentinden başlayan yolculuğu Amazon'un derinliklerine uzanarak Brezilya'nın kuzeyindeki Manaus kentinde son bulmuş oldu. Beş yıl boyunca türlü zorluklarla mücadele eden Anton ise ağaçlardan topladığı meyveler ve yabancıların yaptığı yardımlarla bu zamana kadar hayatta kaldığını söyledi. Anton'un kardeşi Stephan kardeşinin kaybolmadan önce 2009'da akıl sağlığında sorunlar yaşamaya başladığını belirtiyor. Anton'un kaçış hikâyesi oldukça karışık. 2011'de tedaviye başlayan Anton'un bir olaya karıştığı ve saldırı suçlamasıyla yargılanacakken kaçtığı belirtiliyor. Yolculuğuna küçük bir sırt çantasıyla başlayan Anton birçok defa soyulmuş. Amazonlar'daki 800 km'lik tehlikeli yolculuğunda ise zehirli yılanlarla, boyu 6 metreye kadar ulaşabilen timsahlarla ve jaguarlarla karşılaşmış. Yalınayak yürüyen Anton, ayak tırnaklarının hepsini kaybetmiş. İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuşan Anton, "Hayatta olduğum için şanslıyım. Aileme geri dönebildiğim için çok mutluyum" diyerek duygularnı anlattı. Amazonlar'da olduğu sürece diğer insanlarla iletişim kurmaktan sakınan Anton, hâlen İspanyolca veya Portekizce çok az kelime biliyor.

BİR TELEFONLA HER ŞEY DEĞİŞTİ

Pilipa ailesi, yılbaşından hemen önce Anton'un yaşadığına dair bir telefon alıncaya kadar ümitlerini kestiklerini söylüyor. Anton'un kaybolması karşısında çok zor zamanlar geçirdiklerini anlatan kardeşi Stefan, "Kendime onun ölü olduğunu söyledim. Çünkü bu onun yokluğunu açıklamam için söyleyebileceğim tek şeydi" dedi. Anton ise 16 bin km'lik yolculuğunda kendisini yalnız hissetmediğini söyledi.

Kaynak: Sabah