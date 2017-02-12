5000'den fazla şirket Akıllı Faks kullanmaya başladı

Turkcell Akıllı Faks uygulaması yaygınlaşmaya devam ediyor. 5 binden fazla şirket ve 20 bine yakın kullanıcının yararlandığı Akıllı Faks servisi üzerinden 2016 yılı boyunca 2,1 milyonu aşkın faks gönderildi. Faksların dijital ortamda gönderilmesi kağıt tüketimini de azaltıyor. Akıllı Faks üzerinden sadece 2016 yılında gönderilen fakslar sayesinde 500 ağaçlık bir orman kurtulmuş oldu.

Akıllı Faks'ın en önemli özelliklerinden biri de faks cihazına ihtiyaç duymadan internet olan her yerden faks çekilebilmesi. Çalışanlar bu sayede ofis dışındayken bile cep telefonları veya tabletleri üzerinden faks gönderebiliyorlar. 2016 yılındaki Akıllı Faks trafiğine bakıldığında en çok 14.00-15.00 saatleri arasında faks gönderildiği, en popüler günün Pazartesi, en çok faks gönderilen ayın ise Aralık ayı olduğu görülüyor. Bugüne kadar en çok faks gönderilen iller ise sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir, Bursa, Konya oldu. 0850 ile başlayan kurum numaraları da en fazla faks gönderilen numaralar arasında yer alıyor.

BiP ile faks makinesi cepte

Akıllı Faks uygulaması kurumlar tarafından tercih edilirken, bireysel kullanıcılar ise BiP üzerinden faks gönderebiliyorlar. BiP ile faks göndermek için öncelikle BiP uygulamasında yer alan "Keşfet" bölümünden "Akıllı Faks" özelliğini takip ederek "Faks Gönder"'i seçiyoruz. Ardından açılan mesaj alanına faks çekilecek telefon numarası (Örnek: 0216xxxxxxx) yazılıyor. Sonrasında ise iletilmek istenen belgenin fotoğrafı çekiliyor veya daha önce fotoğrafı çekilen belge telefonun galerisinden seçilerek gönderiliyor. Bundan sonra faksınızın gönderilmesi için tek yapmanız gereken ise gelen mesaja "Evet" yazıp onay vermek. Üstelik BiP Akıllı Faks özelliği ile yurt dışındayken de faks göndermek mümkün.

Şirketinizde Akıllı Faks'ı nasıl kullanırsınız?

Şirket olarak Akıllı Faks'ın kullanılabilmesi için öncelikle kurumun talebini Turkcell Müşteri Yöneticisine iletmesi ve şirketin mevcutta kullandığı faks numarasını Turkcell Superonline'a taşıması veya Turkcell Superonline'den yeni bir numara tahsis etmesi gerekiyor. Birden fazla numara taşıması yapılabildiği gibi ücretsiz olarak birden fazla numara tahsisi de gerçekleştirilebiliyor. Numaraya faks paketi tanımlandıktan sonra şirket yetkilileri, yönetim panelinden hangi çalışanlarının bu servisi kullanabileceğini belirliyor. Yetkilendirilmiş kullanıcılar paket kapsamındaki sayfaları portal, e-posta ve akıllı telefon uygulaması üzerinden gönderip/alabiliyorlar.