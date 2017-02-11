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reaktörünün seviyesi ları bile zor durumda bıraktı

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Giriş Tarihi: 11.02.2017, 11:26 Güncelleme Tarihi: 11.02.2017, 11:36
Etiketler:
robot fukuşima nükleer nükleer santral robot radyasyon
Fukuşima reaktörünün radyasyon seviyesi robotları bile zor durumda bıraktı

reaktörünün içerisindeki seviyesi korkutuyor. Gelen bilgilere göre reaktörün içerisindeki radyasyon seviyesi ların dahi çalışmasına engel oluyor.

Emre Çetinkaya

Tokyo Electric Power Co. (Tepco) geçtiğimiz günlerde şu sıralar Fukuşima nükleer reaktörünün seviyesinin 2011 yılındaki depremden beri en yüksek seviyelerine ulaştığını açıklamıştı. Hatta belirtilene göre bu radyasyon seviyesi o kadar yükselmiş ki içerisine gönderilen iki robot bile çalışamayacak hale gelmiş.

Erimiş uranyum yakıtının tam yerini bulmak ve reaktör içinde ön temizleme yapmak için gönderilen lar, içeri girdikten kısa bir süre sonra arızalanmış. İçeri giren iki un kameraları da kısa süre içerisinde arızalanmış. Kameraların karanlığa bürünmesi ve garip sesler çıkarmasının içerideki yüksek radyasyon seviyesini işaret ettiği belirtiliyor.

Tepco, içerideki robotlarının içeride saatte yaklaşık 650 Sievert radyasyona maruz kaldığına inanıyor. Bu gerçekten çok yüksek bir rakam. Eğer içerideki insan olsaydı o, anında ölecekti.

Öte yandan ekip, kameraları tamamen kaybettiklerinden dolayı robotları geri çekme kararı aldılar. Bu kötü haberlerden sonra bir de iyi haber vermek gerekirse; reaktör içindeki radyasyon seviyeleri aşırı derecede ölümcül olmasına rağmen ekip, dışarıda kimse için risk oluşturabilecek bir sızıntıya rastlamadı.
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