| Üye ol | 11 Şubat 2017,C.tesi
  • kategori seçin
  • ara

'de yargılanan 'ın sı belli oldu

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 11.02.2017, 10:50 Güncelleme Tarihi: 11.02.2017, 10:55
Etiketler:
türk hacker hack ABD mahkeme Ercan Fındıkoğlu ceza
ABD'de yargılanan Türk hacker'ın cezası belli oldu

Siber saldırılar yoluyla banka ATM'lerinden 55 milyon dolar çekmekle suçlanan ve 'de tutuklu yargılanan Fındıkoğlu 8 yıl hapis sı aldı.

Siber saldırılar yoluyla banka ATM'lerinden 55 milyon dolar çekmekle suçlanan Türk hacker Ercan Fındıkoğlu, 14 yıla kadar hapis istemiyle 'de yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.

New York federal sinde yargılanan 34 yaşındaki Fındıkoğlu, 8 yıl hapis cezası aldı.

Almanya'nın Frankfurt kentinde 2013 yılında yakalanan ve ABD'nin arananlar listesinde bulunan Fındıkoğlu, Haziran 2015'te ABD'ye iade edilmişti.

ABD'de "bilgisayar sistemlerine izinsiz girmek", "banka sahtekarlığı" ve "para aklama" gibi farklı suçlardan yargılanan Fındıkoğlu geçen yıl suçunu kabul etmişti.

Kaynak: AA
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Güncel Toplam kayıt: 11709
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın