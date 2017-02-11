1984'teki korkunç nükleer tren çarpışma testi [Video]

Nükleer yakıtlar, trenlerle yeniden işleme için güç santrallerinden taşınırken belirli koşullar altında tutulması gerekiyor.

Yakıt çubukları kuru depolarda 90 gün soğutulur veya soğutma havuzlarına batırılırmış. Bu işlem güç çıkışlarını yaklaşık 25 watt'a kadar azaltmaya yarıyor. Bir elektrik ampülündekiyle aynı.

Taşıma sırasında ise bu yakıt çubukları (200 tane) "şişe" olarak adlandırılan 50 tonluk konteyner içerisinde, su altında yüklenerek taşınıyor. Bu "şişe" adı verilen içerisinde yakıt çubukları bulunan yapıyı kaplayan özel konteynerların 35 cm kalınlığında duvarları var.

Oldukça tehlikeli bir yük olan bu nükleer yük, olası bir kazada çevre için bir felaket olabilir. İşte bu düşünüldüğünde bu tehlikeli yükleri güvenli taşımak için aşağıdaki videoda görebileceğiniz çarpışma testleri yapılmış. Ayrıca videoda bu belirttiğimiz "şişe" adı verilen yapının oluşturulma işlemini de görebilirsiniz.

İşte o video;