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Sıfır enerji tüketimiyle objeleri serin tutan geliştirildi

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Giriş Tarihi: 10.02.2017, 17:59 Güncelleme Tarihi: 10.02.2017, 18:03
Etiketler:
bilim mühendis malzeme Colorado Boulder Üniversitesi
Sıfır enerji tüketimiyle objeleri serin tutan malzeme geliştirildi

ABD'li ler, doğrudan güneş ışığına maruz kalan nesneleri dahi sıfır enerji ve su tüketimiyle serin tutan, bir nevi iklimlendirme cihazı gibi hareket eden bir geliştirdi.

ABD'li mühendisler, doğada var olmayan sıra dışı özelliklere sahip, objeleri serin tutan bir geliştirdi.

Colorado Boulder Üniversitesinden bir grup in geliştirdiği malzemenin, doğrudan güneş ışığına maruz kalan nesneleri dahi sıfır enerji ve su tüketimiyle serin tutmayı başardığı, bir nevi iklimlendirme cihazı gibi hareket ettiği belirtildi.

Keşifle ilgili detaylar Science dergisinde yayımlanırken, ölçeklenebilir metamalzeme filmin, bir yüzeye uygulandığında altındaki objeyi, güneş enerjisini etkili bir biçimde yansıtarak, aynı zamanda yüzeyin kendi ısısını kızıl ötesi termal ışınım formunda tutarak soğuttuğu kaydedildi.

Malzemenin ayrıca hem inşaat sektöründe hem de ticari amaçlı olarak kullanılabileceği ifade edildi.

Kaynak: AA
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