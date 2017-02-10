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130 yıllık 'nin etrafına dikilecek!

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Giriş Tarihi: 10.02.2017, 12:44 Güncelleme Tarihi: 10.02.2017, 12:50
Etiketler:
eyfel kulesi cam duvar fransa güvenlik önlem
130 yıllık Eyfel Kulesi'nin etrafına cam duvar dikilecek!

Yılda 7 milyon kişinin ziyaret ettiği ’nın sembollerinden ’nin etrafına terör saldırılarını e amacıyla kurşun geçirmeyen cam bir duvar dikileceği açıklandı.

Emre Çetinkaya

'nın dünya çapında tanınan sembollerinin başında gelen Eyfel Kulesi'nin etrafı kurşun geçirmez duvarla çevrelenecek. Terörle mücadele kapsamında alınan kararla, yılda 7 milyon turistin ziyaret ettiği kule ve içinde bulunduğu bahçe, olası saldırılara karşı korunacak.

Eyfel Kulesi İşletme Şirketi tarafından yapılan açıklamada, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016) sırasında geçici olarak yerleştirilen çitlerin kalıcı hale getirilmesi kararı alındığı bildirildi. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Bernard Gaudillere, Le Parisien gazetesine yaptığı açıklamada, "Eyfel Kulesi ve içinde bulunduğu bahçenin kurşun geçirmez bir duvar ile çevreleneceğini" söyledi. Sonbahardan itibaren faaliyete geçecek duvarın 2,5 metre yüksekliğinde ve kurşun geçirmez özelliğe sahip olacağı belirtilen açıklamada, terör saldırılarına karşı bu tür bir uygulamaya gidildiği ve kule girişinin tek bir noktadan sağlanacağı vurgulandı.

GİRİŞLER TEK YERDEN OLACAK

20 milyon euroya mal olacağı belirtilen duvarın ve çevresinde önemli değişikliklere yol açacağı, kuleye gidiş araç yolunda da yeni düzenlemenin yapılacağı kaydedildi. Paris Belediyesi, kulenin şimdi olduğu gibi ücretsiz olarak ziyaret edileceğini açıklarken, tek giriş ve kontrolü uygulamasının turistlerin bekleme sürelerini birkaç kat artıracağı vurgulanıyor.

Kaynak: Sabah
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Yalçın ÜZEN Yalçın ÜZEN

Açıkçası şu haberi okumak için çektiğim sıkıntıyı bilemezsiniz. Lütfen artık şu mobil uygulamanızı güncelleyin en kötü iOS de ki gibi yapın okunmuyor hiç bir şey bıktırdı.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 10.02.2017 14:39
Deadspace Deadspace

Kar küresine çevirecek güzel gözükmeyeceğinden eminim

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 10.02.2017 14:17
MUSTAFA MUSTAFA

Fransa bitmiş korkudan ne yapacağını bilmiyorlar bu tam da töreristlerin istediği şey. korkuyla yaşamak.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 10.02.2017 13:35
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