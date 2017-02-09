Vodafone'dan Türkiye'nin ilk “Akıllı Şehirler Online Platformu”

Vodafone, Türkiye'nin en kapsamlı "Akıllı Şehir Yol Haritası Raporu"nun ardından Türkiye'nin ilk "Akıllı Şehirler Online Platformu"nu da hizmete sundu. Deloitte Türkiye ve Türkiye Bilişim Vakfı'nın (TBV) desteğiyle www.sehirsizin.com adresinden kullanıma açılan platformla, akıllı şehirleri hayata geçirirken bireylerin de görüşlerinin alınması hedefleniyor. Vatandaşlar ile belediye arasındaki iletişimi artıracak platform sayesinde vatandaşların ihtiyaç ve beklentileri daha sistemli bir şekilde takip edilecek. Vatandaşlar, yaşadığı şehirle ilgili söz sahibi olabilecek, site üzerinden fikir ve önerilerini paylaşarak dönüşüme destek verebilecek. Vatandaşların kendi şehirleri için ürettikleri fikirler TBV uzmanları tarafından değerlendirilerek ilgili belediyelere iletilecek. Belediyeler de bu platformdan fikir alabilecek. "Akıllı Şehirler Online Platformu" ile Türkiye'de ilk defa tüm şehirler için üretilen fikirler tek bir platformda yer alacak.

M.Sinan Kızıldağ: Akıllı şehirleşmede sistem entegratörü olarak tüm partileri bir araya getiriyoruz

Sadece şirketlerin değil vatandaşlara doğrudan hizmet ulaştıran başta belediyeler olmak üzere tüm kamu kurumlarının da dijitalleşmesi gerektiğine inandıklarını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı M. Sinan Kızıldağ, şunları söyledi: "Vodafone olarak, teknoloji çözümlerimizle şehirlerde yaşayan herkesin hayatını kolaylaştırmayı, hayat kalitesini yükseltmeyi ve sürdürülebilir büyümeye katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bugün tüm dünyada %50 olan şehirleşme oranının 2050 yılında %70 olması bekleniyor. Nüfusun artmasıyla, çok farklı kişiler, beklenen hizmetler ve yaşlanan altyapı gibi karmaşık bir ağı yöneten yerel yöneticiler, şehirlerindeki verileri analiz etmek, sorunları tahmin etmek ve kaynakları koordine etmek için daha etkili yöntemler arıyor. Bu doğrultuda, belediyelerimizin akıllı şehirleşme sürecini hızlandırmaya olanak sağlayacak 'Akıllı Şehir Yol Haritası'nın ardından bu yol haritasını vatandaşların ihtiyaçlarıyla şekillendirmemizi mümkün kılacak 'Akıllı Şehirler Online Platformu'nu hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye'de bir ilk olan bu platformla, akıllı şehirleri hayata geçirirken bireylerin de görüşlerini alarak vatandaşlarımızın ihtiyaç haritasını belirlemek ve buna uygun çözümler oluşturmak mümkün olacak. Platform sayesinde, akıllı şehirleşme konusunda tüm tarafları bir araya getirerek, vatandaşlarımızın istek ve ihtiyaçlarına uygun, onların hayatını kolaylaştıracak çözümleri bir sistem entegratörü olarak iş ortaklarımızla birlikte hayata geçirmek istiyoruz."

Vatandaş sesini duyuracak, belediye yarına hazırlanacak

"Akıllı Şehirler Online Platformu" sayesinde vatandaşlar belediyelere seslerini duyurabilecek. Vatandaşların güvenerek fikirlerini sunduğu ve ilgili kanallara ilettiği bir yer olması hedeflenen bu platform, belediyelere de vatandaşlarla buluşup, istek ve beklentilerini takip ederek onlara en iyi kalitede hizmet sağlama imkânı sunacak. Belediyeler, dijital teknolojileri kullanarak modernleşmenin gerisinde kalmayacak ve vatandaşlara en iyi hizmeti götürerek ve hayat kalitelerini artırarak farklılaşabilecek. Her il için ayrı sayfası olan sehirsizin.com platformu sayesinde tüm belediyeler kendi şehirleri için fikirleri görebilecek, iller özelinde Akıllı Şehir Yol haritaları hazırlanacak. Böylece, belediyecilik hizmetleri yarına hazırlanacak.

Başarılı fikirler ödüllendirilecek

Herkesin erişimine açık ve ücretsiz olan "Akıllı Şehirler Online Platformu"nu ziyaret eden bir kullanıcı, şehir seçimi yaptıktan sonra içerikleri inceleyip anketlere katılabiliyor. Platforma üye olan kullanıcı, sunulan fikirleri beğenip beğenmeme, yorum yapma, sorun ya da fikir yazma gibi fonksiyonlardan yararlanabiliyor. Kullanıcının paylaştığı sorun, çözüm önerisi ve fikirler incelendikten sonra önce uzmanlara, ardından ilgili kurumlara iletilirken, başarılı fikir sahipleri de ödüllendiriliyor.

Türkiye'nin en kapsamlı akıllı şehir raporu

Vodafone, Deloitte Türkiye ve Türkiye Bilişim Vakfı tarafından 23 büyükşehir belediyesinin katılımıyla hazırlanan, Türkiye'nin en kapsamlı "Akıllı Şehir Yol Haritası Raporu"nda, akıllı şehir programlarının ülke ölçeğinde tasarlanması ve bütünsel bir biçimde uygulanması halinde akıllı şehirlerin Türkiye'nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'na yılda yaklaşık 30 milyar TL'lik katkıda bulunması öngörülüyor. "Akıllı Şehir Yol Haritası" ile ilk etapta 30 büyükşehir belediyesinin akıllı şehir olması hedefleniyor. Bu hedefe ulaşılması halinde ülke genelinde %20 enerji tasarrufu sağlanabilecek. Rapora göre, vatandaşların belediyelerden en büyük çözüm beklentisi %78,9 ile ulaşım olurken, onu %73,7 ile trafik ve %52,6 ile otopark sorunu izliyor.

sehirsizin.com platformunun nasıl çalıştığını izlemek için: