İzmir'de ailece robot üretiyorlar

Avrupa Nükleer Geliştirme Örgütü'ndeki (CERN) parçacık deneyinden, sütün pastörize edilmesine kadar farklı alanlarda çok sayıda projeye imza atan İzmirli mühendis 2 kardeş ve onlara destek olan anne babası, beyaz eşya fabrikalarında kullanılmaya başlanan "Cerberus" isimli vidalama robotuyla dünyanın bu alandaki en son teknolojisini geliştirdi.

Marmara Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra 2013'te TÜBİTAK'ın genç girişimci desteğini alan Murat Merdin, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) kampüsü içindeki Teknopark "MET İleri Teknoloji Sistemleri" adlı şirketi kurdu.

Merdin, buradaki yaptığı çalışmayla alüminyum radyatör geliştirerek ilk patentini aldı.

Isıtma verimini ve dayanıklılığı artıran bu radyatörün ardından planladığı diğer projeleri hayata geçirmek için işe koyulan Merdin'e, Celal Bayar Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü'nden mezun olan kardeşi Oğuz Deniz Merdin de katıldı.

Beyaz eşya sektöründe yöneticilik görevinin ardından emekli olan baba Kadir Merdin ve anne Esin Merdin'in de destek verdiği kardeşlere, farklı alanlardan mezun olan kuzenleri de katıldı.

Adeta aile içi bir bilişim kadrosu oluşturan kardeşler, gece gündüz çalışarak 4 yılda 10 patent aldı. Her aile üyesinin bilgi ve yeteneğini sergilemesi sonucu yazılım, mekanik ve elektrik-elektroniği entegre eden sistemler geliştiren Merdin kardeşler, beyaz eşya fabrikaları ve savunma sanayi şirketleri için çözümler üretti.

İzmirli mühendis 2 kardeş ve onlara destek olan anne baba, beyaz eşya fabrikalarında kullanılmaya başlanan "Cerberus" isimli vidalama robotuyla dünyanın bu alandaki en son teknolojisine imza attı.

"Ailemizin robotu: Cerberus"

Şirketin kurucusu ve genel müdürlüğünü yapan Murat Merdin, "Cerberus adını verdiğimiz robot bir çamaşır makinası fabrikasında kullanılmaya başlandı." dedi.

Bu robotla rakip konumdaki İtalyan robotlarına göre daha küçük boyutlu, hafif ve verimli bir sistem geliştirdiklerini aktaran Merdin, sistemin yakın vadede dünyadaki tüm fabrikalara yayılmasını beklediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA