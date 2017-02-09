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insanları iye yol açan hücreyi buldu!

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Giriş Tarihi: 09.02.2017, 20:04 Güncelleme Tarihi: 09.02.2017, 20:08
Etiketler:
Greg Schwartz bilim araştırma bilim insanı miyop göz keşif
Bilim insanları miyopiye yol açan hücreyi buldu!

adamları, retinada işlev bozukluğu meydana geldiğinde iye (uzağı görememe) neden olabilecek bir hücre keşfetti.

Sonuçları "Current Biology" dergisinin internet sayfasında yayımlanan çalışmada, ABD'nin Northwestern Medicine Feinberg Tıp Fakültesinden cılar, kapalı alanlarda ve gün ışığından uzakta harcanan zamana bağlı olarak retinada meydana gelen işlev bozukluğu söz konusu olduğunda rahatsızlığına yol açabilecek bir hücre keşfettiklerini açıkladı.

Araştırma ekibinin lideri doktoru Greg Schwartz, "Bu buluş, miyopiyi kontrol altına almayı hedefleyen yeni bir tedaviye öncülük edebilir." dedi.

Çalışmada, yeni keşfedilen, ışığa karşı oldukça duyarlı retina hücresinin, gözün büyümesini ve gelişmesini kontrol ettiği belirtildi.

Araştırmacılar, yeni keşfedilen hücrenin, göze çok uzun süre büyümesini emretmesi halinde görüntülerin retina üzerine odaklanmadığını, bu durumun da miyopiye ve bir ömür boyu gözlük veya kontakt lens kullanmaya neden olduğunu söyledi.

Retinanın görüntüyü göze odaklamak için bir sinyal verdiğinin uzun zamandır bilindiğini belirten Schwartz, söz konusu sinyalin çocukluk döneminde göz büyümesinin uygun bir şekilde düzenlenmesi için önemli olduğunu vurguladı.

Schwartz, "Yıllardır hangi hücrenin sinyal taşıdığı bilinmiyordu. Araştırma sayesinde asıl görevi gerçekleştiren eksik parçayı bulmuş olduk." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA
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