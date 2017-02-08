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TV yarışmasına katıldı, ları yendi!

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Giriş Tarihi: 08.02.2017, 12:26 Güncelleme Tarihi: 08.02.2017, 12:30
Etiketler:
robot yapay zeka çin insan harvard
Yapay zekalı robot TV yarışmasına katıldı, insanları yendi!

'de bilgi yarışmasında aralarında mezunu bir yarışmacının da bulunduğu rakiplerine galip gelen "Wangzai" adlı birinci oldu.

'de , ülkedeki popüler bilgi yarışmasında insan rakiplerini yenerek birinci oldu.

Çinli internet arama motoru Sogou tarafından geliştirilen "Wangzai" adlı yapay zekalı robot, "Who's Still Standing?" adlı Amerikan bilgi yarışma programının Çin versiyonu "Yizhan Daodi"ye katıldı.

Geniş bilgi depolama kabiliyeti ve ların mimiklerini taklit etme becerisi ile dikkatleri çeken Wangzai, aralarında Harvard Üniversitesi mezunu bir yarışmacının bulunduğu rakiplerini yenerek büyük ödülü kazandı.

Yarışmada yöneltilen soruları hızlı şekilde algılayarak anında cevaplayan Wangzai izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.

Robotu geliştiren teknoloji firması, Wangzai'ın bağımsız analiz, hızlı algılama ve tepki verme özellikleri sayesinde sorulara milisaniyeler içinde yanıt verebildiğini belirtti.

Kaynak: AA
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