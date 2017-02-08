THY'nin Morgan Freeman'lı reklamı 800 milyonu gördü

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Oscar ödüllü oyuncu Morgan Freeman ile gerçekleştirilen reklam çalışmasına ilişkin "Sadece ABD Süper Bowl'da 110 milyon insana ve dünya genelinde de 800 milyonu geçen izleyici kitlesine ulaşıldı." dedi.

Aycı, konuk olarak katıldığı bir radyo programında THY'nin yılda taşıdığı 64 milyon yolcuyla son 6 yıldır Avrupa'nın en iyisi, dünyada ise ilk 10 arasında yer alan bir şirket olduğunu, şirketin ön plana çıkmasında reklamların önemli bir yerinin olduğunu ve bugüne kadar Messi, Kevin Costner, Kobe Bryant gibi isimlerle kampanya yaptıklarını hatırlattı.

Son reklam filimini Oscar ödüllü ABD'li aktör Morgan Freeman ile çektiklerini ifade eden Aycı, Freeman'ın oynadığı THY reklamını yüz milyonlarca kişinin izlediğini aktardı. Reklam filminin ABD'nin en büyük spor organizasyonu ve Amerikan futbolunun şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da da izlendiğini belirten Aycı, "Sadece ABD Süper Bowl'da 110 milyon insana ve dünya genelinde de 800 milyonu geçen izleyici kitlesine ulaşıldı. Dünyadaki küresel markalar buraya reklam sergilemek için yarışıyor." ifadelerini kullandı.

ABD'nin birçok şehrine sefer düzenleyen THY'nin, en son Atlanta hattını açtığını kaydeden Aycı, şunları aktardı:

"ABD'ye her gün 10 bine yakın yolcu taşıyoruz. ABD'de 1 milyar dolarlık bir ciroya ulaştık. Batman v Superman reklam kampanyaları ile THY'nin bilinirliği yüzde 42'den yüzde 49'a çıktı. Markalar liginde bu çok önemli bir yükseliştir. Dünya genelinde de yüzde 67 bilinirliğe ulaştık. Morgan Freeman ile anlaşma yapıp reklam filmi çeken arkadaşları tebrik ediyorum. Sosyal medyada en çok takip edilen paylaşım oldu. Emeği geçenleri kutluyorum. Bundan sonraki marka yüzleriyle de aynı heyecanla önemli yerlere geleceğiz. Batman v Superman ile 450 milyon dolar gişe yaptık. THY markasını yerleştiren bir küresel marka olarak yer aldı. Gerçek dünyadan sanal dünyaya ulaşan ürünümüz ödül aldı."

Morgan Freeman ile gerçekleştirilen reklam çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Aycı, "Morgan Freeman'a, Türkiye ve İslamiyetle ilgili güzel sözlerinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Markayı arzu ettiğimiz güzellik ve tonda verdi. Doğru bir seçim oldu." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA