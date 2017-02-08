Samsung Galaxy Note 7 bataryalarını üreten fabrikada yangın çıktı!

Samsung'un Galaxy Note 7 cihazındaki sorunlardan dolayı üzerinde dolaşan kara bulutlar dağılmaya başlamışken bugün yeni kötü haberler geldi. Reuters'in raporuna göre Samsung'un bataryalarını üreten firma olan Samsung SDI'ın Çin'in Tientsin şehrinde bulunan fabrikasında yangın çıktı.

Samsung SDI yetkilisi Shin Yong-doo tarafından da onaylanan bu yangının çıktığı fabrikada Galaxy Note 7'nin sorunlu bataryalarının üretildiğini de hatırlatalım.

Öte yandan bölge itfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, yangının çıkmasına sebep olarak üretim atölyelerindeki lityum piller ve bazı yarı mamul ürünler gösterildi.

Ayrıca yangın için 110 itfaiyeci ve 19 tane de itfaiye aracı gönderilmiş. Yani ciddi bir yangından bahsediyoruz. Bu yangının şu anda kontrol altına alındığını belirtelim.

Galaxy Note 8 etkilenebilir!

Bu arada bu fabrikada merakla beklenen Galaxy Note 8 modelinin bataryaları da üretilecekti. Bu yangının Galaxy Note 8 üretimini etkileyebileceği konuşuluyor.