| Üye ol | 08 Şubat 2017,Çarş
  • kategori seçin
  • ara

bataryalarını üreten da çıktı!

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 08.02.2017, 23:32 Güncelleme Tarihi: 08.02.2017, 23:47
Etiketler:
samsung mobil Galaxy Note 7 fabrika yangın yangın çıktı galaxy note 8 çin
Samsung Galaxy Note 7 bataryalarını üreten fabrikada yangın çıktı!

'un modelinin de bataryalarını ürettiği da çıktı.

Emre Çetinkaya

'un cihazındaki sorunlardan dolayı üzerinde dolaşan kara bulutlar dağılmaya başlamışken bugün yeni kötü haberler geldi. Reuters'in raporuna göre Samsung'un bataryalarını üreten firma olan Samsung SDI'ın Çin'in Tientsin şehrinde bulunan sında çıktı.

Samsung SDI yetkilisi Shin Yong-doo tarafından da onaylanan bu yangının çıktığı fabrikada Galaxy Note 7'nin sorunlu bataryalarının üretildiğini de hatırlatalım.

Öte yandan bölge itfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, yangının çıkmasına sebep olarak üretim atölyelerindeki lityum piller ve bazı yarı mamul ürünler gösterildi.

Ayrıca yangın i 110 itfaiyeci ve 19 tane de itfaiye aracı gönderilmiş. Yani ciddi bir yangından bahsediyoruz. Bu yangının şu anda kontrol altına alındığını belirtelim.

Galaxy Note 8 etkilenebilir!

Bu arada bu fabrikada merakla beklenen modelinin bataryaları da üretilecekti. Bu yangının Galaxy Note 8 üretimini etkileyebileceği konuşuluyor.
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Güncel Toplam kayıt: 11692
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın