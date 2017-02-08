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'nı birleştiren keşfedildi

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Giriş Tarihi: 08.02.2017, 17:01 Güncelleme Tarihi: 08.02.2017, 17:07
Etiketler:
Macellan Bulutları yıldız köprüsü bilim uzay ESA
Macellan Bulutları'nı birleştiren yıldız köprüsü keşfedildi

Gök ciler, Samanyolu'nun uydusu iki cüce galaksiden oluşan 'nın bir yıldız kuşağıyla birbirine bağlandığını belirledi.

Gök ciler, Samanyolu Galaksisi'ndeki iki cüce galaksiyi birbirine bağlayan bir yıldız kuşağı keşfetti.

İngiltere'nin Cambridge Üniversitesi önderliğindeki uluslararası araştırma ekibi, Güneş Sistemi'ne de evsahipliği yapan Samanyolu Galaksisi'nin uydusu niteliğindeki "Macellan Bulutları" adlı galaksileri birleştiren bir nün varlığını belirledi.

Araştırmacılar, Avrupa Uzay Ajansına (ESA) bağlı Gözlemevinin Gaia uydusundan elde edilen üç boyutlu yıldız haritalarını kullandı.

Haritalarda Samanyolu ve çevresindeki milyarlarca yıldıza ait konum ve parlaklık verilerini inceleyen araştırmacılar, aralarında 43 bin ışık yılı mfe olan iki cüce galaksinin arasındaki bölgede "RR Lyrae" adı verilen erken oluşum evresinde, titreşen yıldızlar kuşağı bulunduğunu ortaya çıkardı.

Kimyasal olarak evrilmemiş yıldızlar, "Büyük Macellan Bulutu" (BMC) olarak adlandırılan ilk galaksinin erimini tayin etmek için ölçü alındı.

Yıldızların, BMC'nin merkezinden 20 derece açıyla geçen düşük parlaklıkta bir hale oluşturduğu tespit edildi.

Araştırma, İngiliz Kraliyet Astronomi Derneğinin aylık dergisinde yayınlandı.

Kaynak: AA
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