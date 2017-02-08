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'nın temizleme misyonunda !

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Giriş Tarihi: 08.02.2017, 12:31 Güncelleme Tarihi: 08.02.2017, 12:34
Etiketler:
japonya uzay bilim jaxa teknik aksaklık Japonya Uzay Araştırma Ajansı Kounotori6
Japonya'nın uzay temizleme misyonunda teknik aksaklık!

'nın elektromanyetik "hurda temizleyicisi" daki testinde la karşılaştı.

Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), daki hurda enkazını temizlemek amacıyla geliştirdiği projenin uzayda test aşamasında başarısız olduğunu açıkladı.

Kyodo ajansının haberine göre, teknolojiyi test etmek üzere uzay gönderilen "Kounotori6" adlı uzay aracının hurda toplama görevini icra etmede başarısız olduğunu ancak Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) zorunlu ikmal malzemelerini ulaştırdığını duyurdu.

Araçta bulunan ve uzaydaki hurda parçalarını elektromanyetik güçle kendine çekip beraberinde sürükleyerek, dünyaya taşıması için tasarlanan 700 metre uzunluğundaki metal köstek aparat yaşanan arıza nedeniyle araçtan çıkarılamadı. Arızaya müdahale eden teknisyenler de aksaklığı gidermeyi başaramadı.

"Kounotori6" dün sabah saatlerinde atmosfere girmesinin ardından, yanarak yok oldu.

Kaynak: AA
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