Eşdeğer parçada 'hologram takibi' dönemi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Özlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hazine Müsteşarlığının 2015 yılındaki genelgesiyle "Eşdeğer Parça Belgelendirmesi"nde Türk Standardları Enstitüsünün (TSE) görevlendirildiğini hatırlattı.

Eşdeğer parçanın, orijinaliyle kütle, boyut, malzeme, işlevsellik bakımından karşılaştırılan, uygunluğu değerlendirilerek belgelendirilen ve gönül rahatlığıyla araçlarda kullanılabilecek, kalitesi kanıtlanmış parçalar olduğunu anlatan Özlü, böylece tüketicilerin güvenli ve ekonomik yan sanayi ürünlerini seçip kullanabildiklerini söyledi.

"Parçaların takibi internetten yapılabilecek"

TSE'nin eşdeğer parça belgelendirmesinde farkındalık oluşturmak, üretici ve sanayicileri yerli üretime, eşdeğer parça kullanımına teşvik etmek amacıyla yoğun çalıştığını belirten Özlü, bu kapsamda 7 firmanın 67 ürününe, eşdeğer parça belgesi verildiğini bildirdi.

Eşdeğer parça belgelendirmesi çerçevesinde, üreticilerin başvurdukları konularda kriterler tespit etmek üzere TSE'de "Eşdeğer Parça Teknik Komitesi" oluşturulduğunu anımsatan Özlü, kriterler için gerekli testlerin belirlendiğini ve uygulandığını kaydetti. Sonuçların belgelendirme komisyonunca değerlendirildiğine işaret eden Özlü, "TSE belgelendirdiği her eşdeğer parçayı, belgelendirilen üreticiye hologram vererek, 'hologram.tse.org.tr' adresinde kontrolünü sağlayarak, ürünün hangi araca takıldığına kadar takibini yaparak, kalitesiz ürün kullanımının önüne geçecek. Bütün parçaların takibi, hologram numarası girilerek, 'hologram.tse.org.tr' adresinden yapılabilecek." diye konuştu.

İşlemler başladı

Sürecin geliştirilmesine katkı amacıyla kamu ve sektör temsilcilerinin yer aldığı "Eşdeğer Parça Danışma Kurulu"nun da oluşturulduğuna değinen Özlü, kurula eşdeğer parçaya ilişkin genelge ile ilgili değişiklik talebi geldiğini ve bunun Hazine Müsteşarlığına iletildiğini dile getirdi.

Değişiklik talebinde, sigorta kapsamında kullanılan eşdeğer parça ürünlerin kalitesinin belli bir seviyenin üstünde tutulması ve haksız rekabetin önüne geçilmesi amacıyla sistemde kullanılan belgelerin kontrolünün Hazine Müsteşarlığı ya da tarafsız bir kurum tarafından kontrol edilip onaylanması gerektiğinin önerildiğini aktaran Özlü, "TSE, belgeli firmaların korunması ve genelgede belirtilen izlenebilirliğin sağlanması amacıyla gerekli tüm altyapı çalışmalarını tamamlayarak, takip sistemini kurmuş ve izlenebilirlik işlemlerine başlamıştır. Yapılan çalışmalar çerçevesinde, TSE'nin eşdeğer parça belgelendirmesi izlenebilirlik işlemlerinde yetkilendirilmesinin uygun olacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TSE bu kapsamda, ayna, far, fi̇ltre, çamurluk ve tamponun da aralarında bulunduğu 19 parça ürüne eşdeğer parça belgesi veriyor.

Kaynak: AA