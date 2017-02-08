Dell dizüstü bilgisayar şarj olurken patladı!

Geçen yılki Galaxy Note 7 patlama haberlerini hepimiz hatırlıyoruz. Bu konu henüz yeni kapanmıştı. Bu olayların ardından şimdi ise bir Dell dizüstü bilgisayarın patladığı belirtildi.

NBC4 Los Angeles'ın raporlarına göre, Kaliforniya'da yaşayan 18 yaşındaki Devon Johnson'ın Dell Inspiron dizüstü bilgisayarı, kanepede şarj olurken patladı. Johnson'ın yerel kaynaklara verdiği bilgiye göre patlama oldukça gürültülü olmuş.

Alevleri söndürdükten sonra prizden çıkararak bilgisayarı masa üzerine koyduğunu söyleyen genç, bunun hemen ardından cihazın yeniden patladığını ve kendisinin yeniden alevleri söndürdüğünü söyledi.

Bu olaylar olurken evin güvenlik kamerası kayıttaymış. İşte o görüntüler;

Dell'den açıklama

Olayın basına yansımasının ardından Dell sözcüsünden konuyla ilgili açıklama geldi. Johnson'ın bilgisayarını hemen incelemeye aldıklarını söyleyen sözcü, ürünün araştırması tamamlanana kadar bir bilgi veremeyeceklerini belirtti.

Johnson'ın kullandığı bilgisayarın 4 yıllık olduğu söylendi.