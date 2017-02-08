BTK Çek-Gönder yarışmasının sonuçları açıklandı!

Bilgi Teknolojileri Kurulu (BTK) hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz haftalarda "İnternettesin, Güvende misin?" sloganı ile bir yarışma başlatmıştı.
5. Sınıftan 12. Sınıfa kadar Türkiye çapındaki tüm öğrencilerin katılabildiği yarışmada öğrenciler, güvenli internet hakkında kısa videolar ile yarışmaya katıldılar. BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, resmi Twitter hesabı üzerinden Çek-Gönder yarışmasının sonuçlarını paylaştı.
Yarışmanın kazananları şu şekilde;
Birinci/Ortaokul - Aral Cavlak
İkinci/Ortaokul - İsmail Çelik
Üçüncü/Ortaokul - Amine Sağlam/Alper Öztekin
Mansiyon/Ortaokul - Abdulkadir Benek
Mansiyon/Ortaokul - Ayşe Zeren Kılıç
Birinci/Lise - Mücahit Korkmaz
İkinci/Lise - Kerem Yavuz
Üçüncü/Lise - Mahmutcan Şahin
Mansiyon/Lise - Kaan Akın
Mansiyon/Lise - Pınar Kartal
Yarışmanın kazananlarının videolarına Dr. Ömer Fatih Sayan'ın Twitter hesabından ulaşabilirsiniz.
5-6-7-8.sınıfların ödülleri:
1. Video 5000 TL Eğitim Bursu
2. Video 3000 TL Eğitim Bursu
3. Video 1500 TL Eğitim Bursu
Mansiyon 2 Kişi 1000 TL Eğitim Bursu
9-10-11-12. sınıfların ödülleri:
1. Video 7000 TL Eğitim Bursu
2. Video 5000 TL Eğitim Bursu
3. Video 3000 TL Eğitim Bursu
Mansiyon 2 Kişi 1500 TL Eğitim Bursu
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