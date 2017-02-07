Yeni kimlik kartını kaybedenler ne kadar ödeyecek?

Gerekçeli karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Vatandaşlar yeni kimlik kartına büyük rağbet gösteriyorlar. Peki yeni kimlik kartı için randevu nasıl alınıyor? İşte yanıtı...

"BU BİR ÖNLEM BAKIMA MUHTAÇ VATANDAŞ MAĞDUR EDİLMEYECEK"

İşte Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar:

"Tüm hukuki işlemlerde kullanılması mümkün olan kimlik kartının kaybı ile oluşabilecek kamu zararı, doğumun kanuni süre sonrasında bildirilmesi veya kimlik kartının değiştirilmesi nedeniyle ortaya çıkabilecek kamu zararına göre daha fazla olduğundan kayıp nedeniyle düzenlenecek kimlik kartı için diğer hallere göre daha fazla miktarda bedel alınması öngörülmüştür. Bu suretle kimlik kaybına engel olunması için gereken dikkat ve özenin gösterilmesinin sağlanması amaçlanmıştır. Bu nedenle, kanun koyucunun kimlik kartının kaybının önüne geçmek amacıyla farklı önlemler ve bu bağlamda diğer hallere göre daha fazla bedel alınmasını öngörmesi haklı bir nedene dayanmakta ve bu kamu yararına hizmet etmektedir. Kuralda Anayasa'nın ölçülülük ilkesine aykırı bir yön bulunmamaktadır. Korunmaya, bakıma, yardıma ihtiyacı olan çocuk, engelli ve yaşlılar ile sosyal hizmetlere ihtiyacı olan kişilerin bedel ödemeyeceği hükme bağlanmıştır. Bu vatandaşların mağdur olmamaları için gereken önlem de kanun koyucu tarafından alınmıştır. Dava konusu kuralda öngörülen "30 liralık" meblağ idari veya adli ceza niteliğinde değildir. Bu nedenle de iptal talebinin reddi gerekir"

RANDEVU ALMA SİSTEMİ

Kimlik randevu alma işlemi ekimlikrandevu.nvi.gov.tr adresinden yapılıyor. Yeni kimlik randevu portal girişi yapmak için haberimizin sonunda verdiğimiz bağlantı üzerinden giriş yapabilirsiniz. Kimlik randevusu alırken kendinize veya yakınınıza başvuru yapabilirsiniz. Anneniz, babanız, kardeşiniz, eşiniz, oğlunuz, kızınız, vasisi olduğunuz kişi adına randevu alabilirsiniz. Aile olarak yeni kimlik kartı randevusu da alabilirsiniz. Kimlik randevu sitesi üzerinden ilgili kişi ya da kişilerin TC Numarası, Adı ve Soyadı yazılarak sisteme giriş yapılır. Randevu ekranında bir sonraki aşamada yeni kimlik randevusu alacak kişilerin kimlik doğrulaması yapılır. Kimlik doğrulaması için gün ay yıl olarak doğum tarihi ve nüfus cüzdanı seri ve no bilgisi girişleri yapılır.

Kaynak: Sabah