Şahan Gökbakar, D&R’a dava açtı

Şahan Gökbakar'a ait Çamaşırhane Film, aralarında "Recep İvedik 4" ile "Celal ile Ceren" adlı sinema filmlerinin tek hak sahibi. Ancak sanatçı bu iki filmin D&R mağazalarında izinsiz satıldığını tespit etti.

Ünlü komedyen, bazı mağazalarda noter huzurunda bizzat satışları tespit ettirdi. Gökbakar bu yüzden Aydın Doğan'ın kızı Y. Begümhan Doğan Faralyalı'nın sahibi olduğu Doğan Müzik Kitap şirketine dava açtı.

İki filmin üretimi, yayımı ve pazarlanmasına yönelik asıl hak sahibi, Murat Akdilek'in sahibi olduğu Tiglon şirketiydi. Ancak ünlü sanatçı bu firma ile arasındaki anlaşmayı üç yıl önce feshetti.

Dilekçede, "Şu aşamada sinema eserlerinin satış ve dağıtımına ilişkin tek hak sahibi Çamaşırhane Film'dir. Davalı şirketin tecavüzünün durdurulmasına, tecavüz konusu iki filmin üretiminin durdurulmasına, satılan ve pazarlanan ürünlerin davalı şirkete ait tüm D&R mağazalarından toplatılmasına karar verilmesini istiyoruz. Şimdilik bin lira maddi ve 20 bin lira manevi tazminatın faiziyle birlikte davalı şirketten tahsil edilmesini talep ediyoruz" denildi.

Ümit UZUN - SABAH