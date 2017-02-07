Öğrencilere ücretsiz dağıtılan bisikletler letgo'da satışa çıktı!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere dağıtılan tabletlerin ardından hatırlayacağınız üzere Sağlık Bakanlığı yine öğrenciler için fiziksel aktiviteyi teşvik ve bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla ücretsiz bisiklet dağıtmıştı.

Ancak görünüşe göre bazı öğrenciler bu bisikletleri dağıtılma amacıyla kullanmayı tercih etmiyorlar. Gelen bilgilere göre bakanlık tarafından dağıtılan bisikletler letgo gibi platformlarda satılmaya çalışılıyor.

Satıcılar, bisikletlerin açıklama kısmında "Okul verdi. Temiz, rahat ve kullanışlıdır. Alana hayırlı olsun" gibi ifadelere yer vermişler. Şu anda bisikletlerin 100 ile 300 TL arasında fiyatlarla satıldığı belirtiliyor.

Öte yandan milli kaynaklarla alınan bisikletlerin açıkça satılmasının önüne geçilmesi için çalışmaların yapılması bekleniyor.

Bu konuda ne düşünüyorsunuz?