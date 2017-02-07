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lere ücretsiz dağıtılan ler 'da satışa çıktı!

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Giriş Tarihi: 07.02.2017, 12:01 Güncelleme Tarihi: 07.02.2017, 12:23
Etiketler:
sağlık bakanlığı milli eğitim bakanlığı bisiklet ücretsiz bisiklet letgo öğrenci
Öğrencilere ücretsiz dağıtılan bisikletler letgo'da satışa çıktı!

ve tarafından ücretsiz dağıtılan ler gibi platformlarda 300 TL'ye kadar satışa çıkartılmış durumda.

Emre Çetinkaya

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından lere dağıtılan tabletlerin ardından hatırlayacağınız üzere Sağlık Bakanlığı yine öğrenciler için fiziksel aktiviteyi teşvik ve kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla dağıtmıştı.

Ancak görünüşe göre bazı öğrenciler bu bisikletleri dağıtılma amacıyla kullanmayı tercih etmiyorlar. Gelen bilgilere göre bakanlık tarafından dağıtılan bisikletler letgo gibi platformlarda satılmaya çalışılıyor.

Satıcılar, bisikletlerin açıklama kısmında "Okul verdi. Temiz, rahat ve kullanışlıdır. Alana hayırlı olsun" gibi ifadelere yer vermişler. Şu anda bisikletlerin 100 ile 300 TL arasında fiyatlarla satıldığı belirtiliyor.

Öte yandan milli kaynaklarla alınan bisikletlerin açıkça satılmasının önüne geçilmesi için çalışmaların yapılması bekleniyor.

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