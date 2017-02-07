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', 4 kez ’ları sakladı'

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Giriş Tarihi: 07.02.2017, 11:34 Güncelleme Tarihi: 07.02.2017, 11:42
Etiketler:
nasa uzay bilim ufo iddia uluslararası uzay istasyonu
'NASA, 4 kez UFO’ları sakladı' iddiası

'nın son 7 ay içerisinde 4 kez 'ları saklama girişiminde bulunduğu edildi.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) son 7 ay içinde 4 farklı olayda tanımlanamayan uçan cisimleri () sakladığı ileri sürüldü. İlk olarak YoutTube'daki komplo teorisyenleri tarafından ortaya atılan bu ardından İngiliz The Sun gazetesinde haber oldu.

İlgili: UFO görününce NASA canlı yayını kesti

Habere, 'nın en sonuncusu 4 Şubat'ta görülen 4 farklı olayda Uluslararası Uzay İstasyonu çevresinde görülen UFO'ları sakladığı belirtildi. NASA'nın uzay istasyonundan yapılan canlı yayınları UFO'ların ortaya çıktığı anlarda kestiğini belirten komplo teorisyenleri ise NASA'da görevli bir astronotun da bir keresinde eli ile kamerayı kapatmaya çalıştığını belirtti.

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Kaynak: Sabah
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