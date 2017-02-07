'NASA, 4 kez UFO’ları sakladı' iddiası

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) son 7 ay içinde 4 farklı olayda tanımlanamayan uçan cisimleri (UFO) sakladığı ileri sürüldü. İlk olarak YoutTube'daki uzay komplo teorisyenleri tarafından ortaya atılan bu iddia ardından İngiliz The Sun gazetesinde haber oldu.

Habere, NASA'nın en sonuncusu 4 Şubat'ta görülen 4 farklı olayda Uluslararası Uzay İstasyonu çevresinde görülen UFO'ları sakladığı belirtildi. NASA'nın uzay istasyonundan yapılan canlı yayınları UFO'ların ortaya çıktığı anlarda kestiğini belirten komplo teorisyenleri ise NASA'da görevli bir astronotun da bir keresinde eli ile kamerayı kapatmaya çalıştığını belirtti.

Kaynak: Sabah